В Самаре организована «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

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В Самаре ведется тематическое консультирование граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Оно организовано специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» до 11 октября 2024 года.



Специалисты расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации, иммунитете к указанному заболеванию, а также о мерах личной профилактики, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболеванием. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции в эпидсезон, а также озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.



Интересующие вопросы по эпидемиологической ситуации, мерам по профилактике гриппа и ОРВИ можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефону: 8 (846) 267-42-94; специалистам ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону: 8 (846) 260-38-21.



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