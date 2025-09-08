В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году осужденный и еще два человека организовали закупки медоборудования с условиями, при которых в торгах участвовали только две компании.
Экс-замглавы минздрава Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество
В настоящее время следствием выполняется значительный комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление иных фигурантов уголовного дела.
В регионе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании строительства жилья на 345 млн рублей
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры.
В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
В Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki Gsx1300r
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города

8 сентября 2025 14:00
156
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города

Продажа спиртного будет запрещена в центре Самары в период празднования Дня города. Запрет будет действовать 14 сентября с 14:00 до 22:00 (MSK+1). Постановление региональных властей подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

В указанный период алкоголь нельзя будет купить в торговых точках на улице Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской, на Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской и на Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской. Также реализация спиртного будет запрещена в этот период на Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и на Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка. Исключение на продажу алкоголя в этот день сделают лишь для точек общепита, пишет Коммерсантъ-Волга.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
08 сентября 2025, 13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
Неисполнение влечет наложение административного штрафа. Общество
128
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
08 сентября 2025, 12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
 Основная часть проектов связана с созданием в школах функциональных зон отдыха.  Образование
144
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
08 сентября 2025, 12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
Глава региона назвал несколько ведомств, которые затронут основные изменения. Политика
146
В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
148
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
138
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
151
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
151
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
179
Весь список