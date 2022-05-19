В Самаре ограничат движение транспорта во время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Всероссийский полумарафон «ЗаБег» на территории города Самара с 06:00 до 14:30 22 мая 2022 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Дальней от дома № 1А до улицы Арена 2018;

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по Проезду № 7.

Кроме того, на обозначенных участках дорог с 20:00 21 мая 2022 года до 14:30 22 мая 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Вышеуказанные ограничительные меры не распространяются на спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары