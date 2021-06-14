В Самаре объявлен старт конкурса президентского фонда культурных инициатив, который поможет поддержать многие региональные практики

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В понедельник, 14 июня, в Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую возглавляет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вопросы развития креативной индустрии и реализации культурных инициатив члены рабочей группы, среди которых главы регионов, руководство Минкультуры РФ, парламентарии, руководители крупнейших музеев страны, деятели культуры и искусств, обсудили на берегу Волги во время проведения фестиваля набережных «ВолгаФест-2021».

«Рад, что сегодня во время знаменательного для Самарской области фестиваля «ВолгаФест», который объединяет города и регионы нашей страны, представителей разных стран мира, мы обсуждаем вопросы социально-экономического и культурного развития России, развития креативных инициатив, – поприветствовал участников заседания Дмитрий Азаров. – Сегодня мы говорим о возможностях и направлениях деятельности президентского фонда культурных инициатив как инструмента поддержки проектов в сфере культуры, искусства, творческих индустрий, обсуждаем задачи, которые необходимо решать региональным и местным властям в рамках этой концепции».

Заместитель начальника управления Президента России по общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации Александр Журавский поблагодарил руководителя региона за креативную идею провести заседание комиссии на фестивале набережных, который ежедневно собирает тысячи жителей и гостей Самары.

«Выходной день позволяет многим приехать на набережную, чтобы насладиться и погодой, и прекрасными видами, и атмосферой», – отметил он и заострил внимание участников заседания на необходимости развития креативной индустрии – такой запрос сегодня созрел в обществе.

«Это удивительный потенциал, который позволяет и малым городам, и крупным мегаполисам активно развиваться в этом сегменте. Очень важно, что внимание государства к креативному сектору, креативным людям выразилось в конкретное решение», – добавил Александр Журавский.

Именно поэтому во время оглашения ежегодного Послания Глава Государства Владимир Путин инициировал создание Президентского Фонда культурных инициатив. Уже в этом году за счёт его грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. На эти цели распределят 3,5 миллиарда рублей.

О приёме заявок – процедура начинается с 15 июня и продлится до 30 июля – во время заседания объявил Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. Он призвал всех творческих людей активно подавать свои творческие проекты на участие в отборе.

«Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые – и далеко за пределами нашей Родины», – обратился Губернатор Самарской области.

«Президентский фонд культурных инициатив поможет поддержать многие региональные практики. Это очень важно, потому что от этого зависит, останутся ли творческие люди в регионах или будут перетекать в Москву и Санкт-Петербург, где более развиты культурные и креативные индустрии», – отметил Александр Журавский.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что подавать заявки на конкурс могут некоммерческие и коммерческие организации, «за исключением государственных учреждений, государственных компаний, политических партий», а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры. Заявки будут приниматься по 8 тематическим направлениям, среди которых «Нация созидателей», «Я горжусь», «Культурный код», «История страны и вехи», «Великое русское слово», «Место силы», «Молодые лидеры», «Многонациональный народ». Главное, чтобы проект был актуален, уникален и имел большую социальную значимость. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября этого года.

«У нас очень сжатое время на подачу заявок, и нужно максимально популяризировать этот конкурс, чтобы дать возможность как можно большему количеству творческих команд принять участие в нём», – отметил Роман Карманов.

«Мы с вами находимся в начале пути, и во многом от нас зависит, насколько эффективно пройдёт конкурс, поэтому приглашаю всех членов комиссии стать послами этого конкурса, которые будут агитировать участвовать в нём и сами предлагать проекты. Необходимо поддерживать конкурс на всех этапах. Сейчас важно дойти до каждого коллектива и предложить им принять участие», – призвал членов комиссии Дмитрий Азаров. Он добавил, что в дальнейшем конкурс будет развиваться. Поэтому Глава региона попросил участников беседы направлять свои предложения по его совершенствованию.

«Мне очень хотелось бы, чтобы как можно больше наших соотечественников приобщились к этому новому важному направлению деятельности, потому что творческий бизнес – это не просто то, что двигает экономику, города и регионы. Это дело, которое позволяет сделать многих людей счастливыми. Творческие индустрии повышают уровень счастья людей», – уверена заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л.Глазычева РАНХиГС, основатель агентства «Творческие индустрии» Елена Зеленцова. Губернатор подчеркнул: именно на то, чтобы человек «жил долго и счастливо», и направлены национальные проекты, инициированные Президентом страны.

Дмитрий Азаров пригласил основателя агентства к тесному взаимодействию. «Нам нужно создавать проектную команду, потому что задача не решается силами одного ведомства. Рассчитываю, что мы вместе будем проводить образовательные программы, потому что нам нужно готовить профессионалов уже сегодня. Предлагаю теорию и практику объединить и внедрять на самарской земле – стать пилотным регионом», – вышел с инициативой Губернатор.

Елена Зеленцова поблагодарила руководителя региона за такое предложение и отметила, что Самарская область является одним из самых продвинутых регионов страны по уровню развития креативных индустрий.

«Проекты, которые у вас есть, подтверждают, что мы можем не просто приехать и что-то сделать. Важно, что у вас уже есть проектные команды, и я уверена, что с вами будет работать приятно и интересно. За счёт проведения комиссии Госсовета в такой прекрасной атмосфере, Самара – уже креативный регион. Первый шаг сделан, и этот прекрасный фестиваль «ВолгаФест» можно считать отправной точкой», – добавила она.

По мнению народной артистки России Илзе Лиепы, командная работа при создании уникальных проектов в области культуры и искусства, очень важна.

«Сегодня есть много возможностей, и мы должны их открыть для себя и использовать, активно поддерживать все творческие инициативы, – отметила она. – То, что мы видим сегодня в Самаре, как живет пространство набережной, воспитывает горожан и всех, кто приезжает сюда. Город за последние два года удивительно изменился».

«Креативная индустрия – это возможность для каждого человека реализовать себя в творчестве, в культуре. И я думаю, что «ВолгаФест» может быть номинантом и победителем президентского гранта», – добавила депутат Госдумы Наталья Пилюс.

В завершении дискуссии Губернатор отметил, что даже небольшой региональный проект, получив поддержку президентского гранта, сможет масштабироваться и расти, больше вовлекая людей в креативную индустрию. А значит, это реальный шанс для каждой креативной команды получить мощную поддержку и реализовать свои творческие замыслы.