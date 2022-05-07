В Самаре объявили ограничения на продажу алкоголя

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В областном центре запретили продажу алкогольных напитков. Правда, всего на один день и в нескольких локациях города. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального правительства, пишет ГТРК Самара.

Так, в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков.

9 мая 2022 года с 08:00 до 23:00 продукцию нельзя будет приобрести на следующих улицах:

- Красноармейская (от Максима Горького до Галактионовской, от дома № 1к1 до № 41а по нечетной стороне и от дома № 2а до № 30 по четной стороне);

- Чапаевская (от Красноармейской до Вилоновской, от дома № 177 до № 181 по нечетной стороне и от дома № 176 до № 210 по четной стороне);

- Вилоновская (от Фрунзе до Галактионовской, от дома № 1 до № 21 по нечетной стороне и от дома № 2а до № 26 по четной стороне);

- Галактионовская (от Ленинградской до Вилоновской, от дома № 37 до № 145 по нечетной стороне и от дома № 36 до № 102а по четной стороне);

- Молодогвардейская (от Ленинградской до Студенческого переулка, от дома № 1 до № 151 по нечетной стороне и от дома № 74 до № 202 по четной стороне);

- Максима Горького (от Красноармейской до Вилоновской, от дома № 1 до № 131б по нечетной стороне).

Напомним, в День Победы 9 мая в областном центре пройдет военный парад на площади Куйбышева.