В Самаре обсуждают запрет на продажу алкоголя студентам

В Самарской губернской думе 16 октября рассмотрели инициативу о повышении возрастного порога для покупки спиртного.

Как отметили участники заседания комитета по промышленности, мера направлена на сохранение здоровья молодежи. Медики напоминают, что формирование головного мозга завершается лишь к 20–21 годам, а употребление спиртного в более раннем возрасте может нанести серьезный вред.

Идея не нова: ранее, в 2021 и 2024 годах, Минздрав уже предлагал ограничить продажу крепких напитков (с содержанием алкоголя выше 16,5%), однако изменения не были закреплены в федеральных нормах. В рамках «Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 года» ведомство также выступало за введение возрастного ценза в 21 год.

Окончательное решение в Самаре пока не принято — вопрос будет дополнительно обсуждаться с экспертами и специалистами отрасли, пишет Самара-АиФ.