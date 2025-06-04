В Самаре обсудили вопросы таможенного регулирования

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В Самаре прошла рабочая встреча представителей российских таможенных органов и казахстанских органов государственных доходов. Стороны обсудили взаимодействие в области контроля после выпуска товаров.

В ходе встречи обсуждались механизмы выявления представления водителями большегрузов в таможенные органы Российской Федерации поддельных документов. Выработаны меры, направленные на пресечение фактов незаконного перемещения товаров через Государственную границу Российской Федерации. Стороны также обсудили вопросы контроля за перемещением товаров «изъятия». Казахстанская делегация в ходе визита ознакомилась с работой мобильных групп Самарской таможни и их техническим оснащением. Коллеги обменялись опытом работы.

Как отметил начальник Самарской таможни Александр Архипов: «Подобные встречи с коллегами из Республики Казахстан и обмен опытом помогают координировать совместные действия в сфере таможенного регулирования и вопросах таможенного контроля после выпуска товаров, а также предотвращать правонарушения, совершаемые недобросовестными участниками ВЭД».