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В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами

29 апреля 2022 14:36
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На базе управления ГИБДД Самарской области состоялась рабочая встреча.

Безопасность, несомненно, является одной из основных задач при организации поездок детей на различные мероприятия, в особенности, когда подобные выезды осуществляются на дальние расстояния.  

Анализ дорожно-транспортных происшествий с автобусами, осуществляющими организованные перевозки групп детей, показывает, что в ряде случаев организаторы мероприятий и владельцы пассажирских транспортных средств не всегда придерживаются обязательных требований в данной сфере.  

В связи с чем, по инициативе регионального управления Госавтоинспекции состоялась рабочая встреча с представителями заинтересованных ведомств. 

Так, вчера в здание УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области прибыли представители региональных министерств: транспорта и автомобильных дорог, спорта, культуры и образования. 

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Самарской области Юрий Некрасов довел до присутствующих основные требования при перевозке групп детей автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также выразил обеспокоенность беспечностью организаторов таких перевозок:

«Наша главная задача - безопасность детей, которая не терпит безответственности и спешки. Мы, в свою очередь, будем принимать все меры, в том числе административного воздействия для того, чтобы подобные поездки были максимально комфортными и безопасными». 

По итогам встречи было определено дальнейшее взаимодействие ведомств и заинтересованных лиц. Это и проведение совместных видеоконференций, и организация просветительских мероприятий с родителями школьников, педагогическим и тренерским составом, а также профилактическая работа с автотранспортными предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: Мероприятия

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