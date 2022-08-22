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В Самаре обсудили реализацию мероприятий, повышающих безопасность дорожного движения

22 августа 2022 16:27
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Состоялось заседание Комиссии городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения.

19 августа в мэрии состоялось заседание Комиссии городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко. В преддверии начала учебного года представители профильных ведомств областного центра и сотрудники Госавтоинспекции обсудили реализацию мероприятий, повышающих БДД на улично-дорожной сети города, в том числе вблизи образовательных учреждений, а также работу «Лаборатории безопасности».

«За 7 месяцев текущего года на территории Самары было зафиксировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 72 ребенка, 1 человек погиб. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение по количеству ДТП и по количеству пострадавших на 6 фактов по каждому критерию», - сообщила Ирина Тарпанова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Самары.

По сведениям сотрудников Госавтоинспекции ежегодно перед началом учебного года наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий. По этой причине ведомство проводит ряд мероприятий, как в августовских сменах лагерей, так и в школах, в том числе «Внимание, дети!», «Родительский патруль», занятия на базе «Автогородка», а также профилактические беседы в образовательных учреждениях.

Для того чтобы минимизировать случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в прошлом году мэрией города была приобретена «Лаборатория безопасности». В этом мобильном комплексе, включающем в себя автомобиль, специальное оборудование и методические обучающие материалы, сотрудники Госавтоинспекции рассказывают детям о правилах дорожного движения. Программа рассчитана на учеников начальных и средних классов. Наполнение «лаборатории на колесах» позволяет моделировать разные дорожные ситуации и пояснять на их примере правила поведения, которые позволят в последующем предотвратить ДТП. Так, «Лаборатория безопасности», гостившая летом в Струковском саду, пропустила через себя 1,5 тысячи человек.

В ряд предложений, направленных на повышение БДД, были внесены и мероприятия по ликвидации аварийно-опасных участков. Напомним, таковым считается участок, на котором в течение года произошло три и более ДТП одного типа, либо пять и более происшествий разного типа. По признанию таковым участка изыскивается возможность усовершенствования схемы движения.

«Таким очагом стало пересечение улиц Макаренко и Камчатской в Кировском районе. Данный участок в течение последних пару лет считался аварийным, в прошлом году подрядная организация обустроила на перекрестке дорожные неровности для снижения скорости, установила знак «Стоп», предписывающий обязательную остановку. К сожалению, ни эти меры, ни знаки приоритета, не облегчили дорожную обстановку, поэтому было принято решение об установке светофоров – в настоящий момент уже смонтированы опоры, и подрядчик оборудует небольшой подход к пешеходному переходу», - рассказал Виктор Ненашев.

К усовершенствованию схемы дорожного движения вблизи школ относятся с особым вниманием – по этой причине ярко-выраженных мест концентрации ДТП непосредственно в границах образовательных учреждений нет. Основная задача подрядной организации – обновление линий дорожной разметки, которая дублирует знаки «Дети» и «Пешеходный переход». С этими работами дорожные бригады должны справиться в срок до 28 августа, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары

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