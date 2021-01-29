В Самаре обсудили проведение форума «iВолга» в 2021 году

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Представители организационного комитета и дирекции Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» обсудили с представителем Росмолодежи возможные изменения в проведении форума в 2021 году.

Заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев и директор Молодежного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк встретились с Ольгой Богдановой, главным специалистом-экспертом Федерального агентства по делам молодежи. На встрече обсудили уникальность форума «iВолга» и его значимость в проведении Всероссийской форумной кампании.

В 2021 году планируется создание «Команды форума «iВолга», в которую войдут его активные участники. После окончания форума они станут послами форума в своих регионах и муниципальных образованиях. Послы будут проводить обучение по написанию социальных проектов, рассказывать о форуме и участвовать в ключевых молодежных мероприятиях своего региона.

«Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» - это крупнейшее молодежное мероприятия в ПФО. Благодаря поддержке Росмолодежи в нем принимают участие молодые люди со всей страны, а спикерами выступают ведущие федеральные эксперты в различных областях. Мы планируем, что в этом году форум «iВолга» получит много нововведений, которые мы сейчас прорабатываем совместно с администраций Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО и Росмолодежью», - отметил Сергей Бурцев.

В настоящее время проводится ряд встреч с молодыми людьми, на которых обсуждаются предложения по совершенствованию форума в 2021 году.

Молодежный форум Приволжского федерального округа проводится в Самарской области с 2013 года. Форум проводится под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.