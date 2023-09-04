В Самаре обсудили праздничную программу ко Дню города

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В этом году Самаре исполняется 437 лет, по традиции празднование проходит во второе воскресенье сентября. Жителей города ждет интересная и насыщенная программа, направленная на сохранение культурных и патриотических ценностей.

Состоятся лекции, экскурсии, литературные и музыкальные программы, спектакли и театрализованные представления, концерты и патриотические акции. 9 и 10 сентября в муниципальных и государственных музеях будет организовано бесплатное посещение основных экспозиций. В течение недели на дворовых площадках во внутригородских районах проходят праздники, посвященные Дню города. Вместе с тем, основные мероприятия запланированы на 10 сентября.

С 13.00 по 18.00 в Струковском саду пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Участники фестиваля – лучшие духовые коллективы из 10 городов России, а также из зарубежных городов-партнеров: Уральска и Могилева.

С 18.00 на площади Куйбышева пройдет концерт «Тебе, любимая Самара». На сцену выйдут самарские музыканты. В концерте выступит сводный духовой фестивальный оркестр в составе 500 музыкантов с исполнением 5-ти знаковых музыкальных произведений, а также Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун.

Завершится праздничная программа выступлением группы «Чайф» и фейерверком, который озарит небо над Самарой ориентировочно в 22.00.