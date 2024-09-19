В Самаре обсудили, какими навыками должны владеть начинающие ИБ-специалисты

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Сегодня в Самаре состоялся круглый стол «Кадры в безопасности: подготовка и запрос рынка». Его участники – представители Правительства Самарской области, ИТ-компаний и вузов.

Один из приоритетов экономической политики России – развитие IT-сектора, которое невозможно без обеспечения отрасли профессиональными кадрами. «В Самарской области работают тысячи профессионалов, вы ведете это направление вперед и делаете это очень успешно. Наша задача – помочь, поддержать, дать системные возможности для дальнейшего развития», – отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с IT-сообществом.

«В настоящее время в России наблюдается острый дефицит ИБ-специалистов. Особо это стало ощутимо с 2022 года. Причем наиболее востребованными у работодателя являются специалисты с опытом работы и не требующие существенного обучения. Так, на специалистов с опытом 1–3 года приходится 47% вакансий на рынке, от 3 до 6 лет — 35%. Таким образом, на рынке труда ИБ созрел запрос на новые формы и форматы подготовки, позволяющие ускоренно выпускать специалистов, максимально готовых к работе в отрасли», – обозначил основные тенденции на рынке труда в сфере информационной безопасности врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, приветствуя участников круглого стола.

Алексей Гурьянов, заместитель директора ГБУ СО «Цифровой регион», подведомственного департаменту информационных технологий и связи Самарской области, добавил о необходимости давать обучающимся больше практики: «Нас часто выпускники вузов рассматривают как потенциального работодателя. Мы, конечно же, рады и открыты новым идеям и свежему взгляду. Но нередко сталкиваемся с ситуацией, когда у талантливого соискателя не хватает практических навыков. Считаю, что для решения этой проблемы нужно работать сообща: ИТ-компании, вузы и региональное правительство», – рассказал эксперт.

Поддержал мнение Алексея Гурьянова и представитель компании «Solar Security» Артем Сафонов. Он подчеркнул, что важным навыком в работе ИБ-специалиста является системное мышление, а также предложил проводить курсы повышения квалификации, которые бы дополняли фундаментальное образование практическими умениями.

Однако среди участников присутствовали такие компании, которые готовы самостоятельно готовить для себя кадры из числа принятых выпускников. Так, Анна Юскина, представитель компании «Positive Technologies», познакомила коллег с трехступенчатой системой трудоустройства от собеседования до оффера. По ее словам, по итогам стажировки приняты порядка 70-80% ребят.

Популяризировать ИТ-кадры как спорт считает необходимым председатель федерации спортивного программирования Самарской области Михаил Бабенко. По его мнению, это мотивация для ребят, а для бизнеса – способные и талантливые кадры.

Вузы же, в свою очередь, выразили готовность сотрудничать, но полагают, что наряду с практикой все же важны базовые дисциплины для понимания процессов.

В завершение круглого стола Константин Пресняков подчеркнул важность мероприятия: «Это возможность увидеть существующие проблемы и рассмотреть пути решения. Совместная работа может стать точкой отсчета большого дела».

Круглый стол, организованный в рамках международных открытых студенческих соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF, отвечает принципам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сформированной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области