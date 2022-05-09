в Самаре объединят два детских сада

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В Самаре реорганизуют два дошкольных образовательных учреждения. Постановление об этом подписала глава города Елена Лапушкина.

— Детский сад комбинированного вида № 88, расположенный в переулке Карякина, 4а, войдет в состав детского сада общеразвивающего вида № 295, который находится по адресу: Брусчатый переулок, 1а. Вновь образованное образовательное учреждение будет носить название «Детский сад комбинированного вида № 295», — указано в документе.

Свое решение чиновники объяснили тем, что экономически нецелесообразно ведение однородной деятельности и совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования в Самаре, оптимизацию расходов на их содержание и более эффективное использование ресурсов. При этом к 295-му детсаду переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения с сохранением основных целей деятельности.

Объединение дошкольных учреждений — процедура для Самары не такая уж редкая. Так, в прошлом году власти приняли решение провести реорганизацию двух садов около ТЦ «Дом молодежи». Примерно в то же время процедуру инициировали одновременно еще для шести образовательных учреждений, пишет 63.ру.