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В Самаре незаконно предлагали фотосессии с тигрицей

7 марта 2025 09:10
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В Самаре незаконно предлагали фотосессии с тигрицей

Ситуацией занялась природоохранная прокуратура.

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по вопросу законности содержания тигрицы подвида «Бенгальский тигр» на территории г. Самары и использования её в публичных фотосессиях, запись на которую осуществлялась через социальные сети.

В ходе выездного проверочного мероприятия с привлечением сотрудников правоохранительных и контролирующих органов в сфере охраны объектов животного мира установлено, что тигрица ввезена в г. Самару с нарушением требований к содержанию дикого животного, а также без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

По требованию прокуратуры рекламные посты фотосессии удалены, контролирующими органами в соответствии с компетенцией приняты меры по привлечению виновного лица – владельца тигрицы к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию).

Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.

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