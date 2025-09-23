В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора

164

С такой проблемой перевозчики сталкиваются ежедневно, обслуживая порядка 5 тысяч контейнерных площадок областного центра. Причина – запаркованные проезды.

Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут. В экстренных случаях перевозчики возвращаются на контейнерные площадки, куда не смогли проехать. Однако это приводит к дополнительным затратам.

Все такие случаи фиксируются и передаются в муниципалитет: как правило, на место выходит административная комиссия, составляет протокол и направляет в ГИБДД.

АО «Экология» призывает автомобилистов быть внимательнее и не оставлять транспорт на проездах для беспрепятственного доступа спецтехники, от которой зависит чистота и порядок в Самаре, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: минприроды СО