В Самаре не смогли купить 19 квартир для переселенцев из аварийных домов

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Администрация Самары не смогла закупить 19 квартир для людей, которых должны переселить из аварийных домов. Все до одного объявленные аукционы не состоялись. Желающих продавать жилплощадь, построенную не ранее 2016 года, попросту не нашлось.

По какой причине – вполне объяснимо. На 19 однокомнатных квартир разной площади чиновники готовы были потратить в целом не более 37,3 млн рублей. Из расчета 48 611 рублей за квадратный метр.

Еще в июле 2020 года большая цена, которую предлагал за жилье для сирот департамент градостроительства, была ниже среднерыночной цены квадратного метра квартиры. Тогда среднерыночная цена составляла 49 100 рублей за квадратный метр. Но сотрудники администрации и тогда не пожелали платить больше. Сейчас, по данным Яндекса, средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры в Самаре составляет 70 070 рублей. На что надеялись чиновники, предлагая 48 611, непонятно. Похоже, программа расселения еще немного отодвинулась в будущее, пишет Засекин.