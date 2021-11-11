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В Самаре не самые снежные зимы среди городов-миллионников

11 ноября 2021 09:47
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В Самаре не самые снежные зимы среди городов-миллионников

Аналитики Яндекс.Погоды изучили данные метеонаблюдений за десять лет, чтобы узнать, где самые снежные зимы и когда в разных городах выпадает первый снег. В Самаре это обычно происходит в октябре. В этом году первый снег немного задерживается.

Александр Ганьшин руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды:

«У Яндекс.Погоды есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей. Если у вас за окном снег, можете отправить нам „снежинку“ через сайт или мобильное приложение — и благодаря вам прогноз станет точнее».

Снег в Самаре идёт в среднем 90 дней, в последний раз он обычно выпадает во второй половине апреля. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 114 см. По этому показателю город занимает 8-е место среди российских городов-миллионеров. Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Самару ложится примерно 62 млн «КамАЗов» снега. В сумме снег лежит около 134 дней и сходит обычно в первой половине апреля.

Самой снежной за последние десять лет в Самаре была зима 2015⁠–⁠2016: тогда общая толщина выпавшего снега составила 145 см. Самым снежным днём было 6 декабря 2017 года: к толщине снежного покрова прибавилось сразу 20 см.

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