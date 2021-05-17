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В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

17 мая 2021 16:45
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За прошлую неделю под протокол попали 9 нарушителей, которые категорически отказались пользоваться средствами защиты.

В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. За прошлую неделю под протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ попали 9 нарушителей, которые категорически отказались пользоваться средствами защиты органов дыхания от начала и до конца поездки. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

В связи с установлением жаркой погоды транспортные предприятия усилили работы по влажной уборке и дезинфекции подвижного состава.

«Мобильные бригады, состоящие из нескольких человек, работают в круглосуточном режиме, чтобы подготовить машины к рейсам. Перед выходом на маршруты и по окончании смен выполняются основные мероприятия, а между рейсами дополнительно хлорсодержащим раствором протираются перила, поручни, сиденья и другие контактные поверхности. Также салоны стали чаще проветривать. Мы стараемся сделать поездку более комфортной: все сотрудники проинструктированы о необходимости постоянных проветриваний, а также о минимизации возникновения конфликтных ситуаций с пассажирами. С просьбой открыть форточки или люки любой попутчик может обратиться к водителю или кондуктору, во избежание порчи оборудования», – пояснила представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

При этом погодный фактор, наличие прививки от коронавируса и другие комплексные меры противодействия инфекции не являются поводом для отказа от ношения средства защиты органов дыхания от начала и до конца поездки. Проверяющие напоминают пассажирам, что еще перед входом в салон нужно надевать маски, причем правильно, закрывая и рот, и нос.

 

Фото: администрация Самары

 

 

Теги: контроль масочный режим Самара

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