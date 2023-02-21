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В Самаре наградили ведущих специалистов отрасли общественного транспорта и ветеранов

21 февраля 2023 17:15
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Тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира.

Во вторник, 21 февраля, в Самаре прошло торжественное мероприятие, на котором отметили успехи и достижения лидеров отрасли общественного транспорта – тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира.

Заслуженные награды и поощрения получили порядка 50 человек. В их числе представители компании-перевозчика (ООО «Самара Авто Газ») – кондукторы, водители автобусов, сотрудники инженерной службы, члены профсоюзной организации, а также операторы АЗС, на которых осуществляется заправка автобусов перед рейсами, и менеджеры единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта».

Особо среди награждаемых отметили ветеранов транспортных предприятий, которые вовлечены в корпоративную систему обучения и подготовки специалистов, что особенно актуально в Год педагога и наставника. Работа в этом направлении ориентирована на обучение новых специалистов, обмен опытом между профессионалами, внедрение инноваций в рабочий процесс, повышение общественной значимости профессии. Сейчас на предприятиях отрасли общественного транспорта разработаны и реализуются соответствующие планы мероприятий.

Организаторы мероприятия отмечают: особенно значимо то, что номинантов на награды выбирали с учетом мнения пассажиров.

Вклад опытных наставников сложно переоценить: они курируют работу только начинающих свой профессиональный путь сотрудников, активно участвуют в стажировках студентов вузов, передают необходимые навыки и знания молодым кадрам. Система наставничества в отрасли общественного транспорта – давняя традиция, которая с течением времени не потеряла свою актуальность.

Так, старший контролер технического состояния транспортных средств на выпуске ООО «Самара Авто Газ» Олег Дёмин вспоминает, что когда в 1983 году он устроился водителем, то его первый наставник оказал ему существенную помощь. Сейчас же он и сам поддерживает тех, кто делает в профессии свои первые шаги.

«Считаю, что система наставничества – необходимость, она обязательно должна применяться в обучении поступающих на предприятие людей, независимо от их специальности. У меня было много учеников, и я рад, что многие из них стали успешными специалистами и проявили себя», – отметил Олег Демин.

Эксперты также считают, что над совершенствованием личной профессиональной подготовки сотрудников отрасли общественного транспорта необходимо работать систематически, с привлечением команды руководителей и квалифицированных наставников.

Помимо этого, в ходе встречи всех собравшихся поздравили с предстоящими праздниками – Днем защитника Отечества и Международным женским днем.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Городской транспорт Самара

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