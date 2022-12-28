В Самаре наградили пoжарных-добровольцев региона

109

В ходе торжественной церемонии начальником Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майором внутренней службы Олегом Бойко добровольным пожарным были вручены нагрудные знаки МЧС России и благодарственные письма.

Так, нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный» был вручен Денису Александровичу Воробьеву (ОУ «ДПК Самарской области») и Валерию Ивановичу Николаеву (РОУ «Казачья ДПК»).

Благодарственными письмами начальника Главного управления были награждены добровольцы РОУ «Казачья ДПК» Юрий Михайлович Белов, Назим Нагимович Валуев и Наиль Камиллович Максутов, а также Валерий Николаевич и Светлана Сергеевна Возные из РОУ «ДПК Службы спасения Самарской области» и представители ООО г.о. Самара «ДПК Мак» Иван Сергеевич Толстов, Александр Дмитриевич Ларин, Александр Иванович Быков.

Начальник Главного управления поблагодарил награжденных за большой вклад развитие пожарного добровольчества в регионе и готовность всегда прийти на помощь при тушении пожаров любого уровня сложности.

Добровольные пожарные команды оказывают неоценимую помощь профессиональным пожарным. Часто именно они первыми оказываются на месте пожара в отдаленных районах области. Сегодня в регионе насчитывается 158 ДПК общей численностью 841 человек и 376 ДПД общей численностью 10334 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО