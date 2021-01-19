В Самаре наградили победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области

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Во вторник, 19 января, в рамках празднования Дня российской печати в главном зале Самарского театра юного зрителя «СамАрт» в девятый раз подвели итоги журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области, а также объявили имена лауреатов конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии». Кроме того, целый ряд масштабных медиапроектов, отражающих ключевые акценты непростого 2020 года, был отмечен специальными призами. В этом году традиционный формат церемонии был скорректирован в связи с сохраняющейся угрозой распространения вирусных инфекций: очное участие в мероприятии приняли только лауреаты конкурсов. Однако все номинанты, коллеги и единомышленники смогли участвовать в мероприятии благодаря включениям видеоконференцсвязи и наблюдать за ходом церемонии онлайн — в трансляции официального сообщества «Самарская область» ВКонтакте.

В 2020 году конкурс на призы Губернатора проходил в формате индивидуального и коллективного соревнования журналистов и творческих групп и проводился по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому», по двум категориям – «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником – Днем российской печати, а также с особенной датой – 170-летием Самарской губернии.

«Вы – люди, обладающие живыми сердцами, которым не все равно, которые зачастую первыми вступаются за людей, приходят на помощь, рассказывая о беде того или иного человека, – обратился Дмитрий Азаров к участникам церемонии. – Я хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу в 2020 году. Поблагодарить все журналистское сообщество за очень взвешенную позицию по освещению главной угрозы 2020 года – пандемии новой коронавирусной инфекции, ограничительных мер. За внимательное и полное освещение мер поддержки, которые оказывались на федеральном уровне благодаря выверенным, точным решениям Президента страны Владимира Владимировича Путина, а также тех мер поддержки, которые мы вместе приняли и реализовали здесь, на Самарской земле, в этот сложный для людей период».

Губернатор отметил: в ушедшем году работники СМИ стал настоящими помощниками жителей региона. Именно они рассказывали о тех мерах, которые помогут защитить здоровье, о том, как действовать, если все же заболел кто-то из родственников, привлекали внимание руководителей всех уровней к проблемным вопросам, что позволяло менять ситуацию к лучшему.

«Вы рассказывали о замечательных подвигах наших удивительных медиков: врачей, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи, о наших волонтерах, которые по зову души приходили людям на помощь», – сказал Глава региона.

Наибольшее количество – 138 заявок – поступило от представителей 60 средств массовой информации по направлению «Год памяти и славы». Юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне напомнил об ответственности, о достоинстве, верности и чести наследников Великой Победы – каждого гражданина страны.

«Я хочу вас искренне поблагодарить за совместную работу по патриотическому воспитанию. Ушедший год очень ярко напомнил нам о великом, немеркнущем подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы с вами вместе достойно отметили юбилей, и весь год был посвящен памяти и славе нашего народа, нашей страны, поколению победителей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Спасибо, что были генераторами идей различных конкурсов, мероприятий, событий. Спасибо за то, что талантливо и ярко рассказывали о выставках, парадах, о судьбах удивительных людей – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Во многом это позволило нам собрать более 700 тысяч подписей наших земляков, для того чтобы столица региона, Самара, получила высокое звание «Город трудовой доблести».

По направлению «Перемены заметны каждому», отражающему освещение реализации национальных проектов, поступило 76 заявок от 47 редакций региональных и муниципальных СМИ.

«Благодарю вас и за те перемены, которые происходят в Самарское области, ставшие с вашей помощью буквально заметными каждому, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Рад, что откликнулись и рассказали о позитивных изменениях, которые происходят в регионе по созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, строительству детских садов, школ, больниц, объектов социальной защиты, дорог, мостов и развязок, новых набережных».

В каждом направлении удостоились наград победители в 7 номинациях.

В ходе торжественной церемонии Губернатор вручил выдающимся деятелям СМИ региона особые награды. Так, почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» удостоилась Елена Крылова, директор ГТРК «Самара». За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» награжден Валерьян Введенский, телеоператор службы производства и выпуска программ телевидения филиала ГТРК «Самара».

Специальными призами конкурса были отмечены медийные проекты, которые объединила магистральная тема 2020 года – бережное сохранение памяти о Великой Победе. Так, спецприз получил медиа-проект Виталия Добрусина «Последний артист запасной столицы», в который вошли документальный фильм и очерк, посвященные судьбе Владимира Владимировича Кудряшова — артиста балета Большого театра. Владимир Владимирович с первого и до последнего дня – с октября 1941 года по июль 1943 года – был в эвакуации в Куйбышеве вместе с театром.

Специальным призом награжден мультимедийный проект ГТРК «Самара» «Голоса Победы». Парад военных песен стал мощной социальной акцией, объединившей жителей региона: более тысячи заявок, 550 солистов, 232 вокальные группы, 56 сводных и академических хоров. Всего 5300 жителей Самарской области приняли участие в акции «Голоса Победы». Трое суток в эфире телеканала «Самара 24» звучали песни военных лет.

Еще одним специальным призом награжден проект Издательского Дома «Комсомольская правда» «Маршруты запасной столицы». Многосерийный аудиогид, включающий 45 последовательных локаций. В одном проекте удалось собрать многогранный Куйбышев 1941 – 1943 годов. Аудиогид «Маршруты запасной столицы» доступен абсолютно всем на сайте kp.ru, а также в популярном туристическом приложении izi.TRAVEL.

Спецприз получил и проект еженедельника «Аргументы и факты» «Панорамы победы», в рамках которого была проведена цифровая фотосъемка 75-ти школьных музеев Самарской области в формате 3D. Объединенные в экскурсии панорамы позволяют пользователю совершить виртуальную прогулку по музею. К каждой панорамной экскурсии сделано описание музея, история его создания и приведена фотография главного экспоната.

Приз получили и авторы масштабного проекта телекомпании «Самара-ГИС», объединившего сразу несколько подпроектов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Лица Победы», «Имена Победы», «Город. История. События», «Вехи Победы», «Неизвестные страницы истории запасной столицы» и другие.

Спецпризом награжден спецвыпуск журнала «Первый» «Древо», посвященный судьбам священников Самарской области и деятельности Куйбышевской епархии в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Самарские истории Великой Победы» рекламного агентства «Пратон» позволил обнародовать уникальные истории Куйбышева военных лет, ставшие доступными в ходе поисковой работы. Он тоже удостоился специального приза.

Специальным призом конкурса награжден и просветительский интерактивный проект «Горячий характер Безымянки», реализованный информационным порталом «ВолгаНьюс». Проект рассказывает современной молодёжи о тех, кто во время войны в свои юные годы встал к станку ради Победы. Особое внимание – Безымянке, главной кузнице Победы.

Отдельным блоком прошла церемония вручения специальных призов Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, за завоевание рейтинговых позиций интернет-пространства в 2020 году среди новостных сайтов в номинации «Интернет-прорыв года» специальным призом Главы региона награждены сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия», Самарское областное вещательное агентство «Sova.info», сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА).

В номинации «Полное погружение» приза Губернатора удостоился уникальный проект «Внутри истории», который помогает узнать детям и молодежи историю Великой Отечественной войны и роль Куйбышева в общей истории. Особенность проекта – использование современных технологий виртуальной реальности. Ключевое событие – посещение зала виртуальной реальности, с прохождением VR-квест-игры.

В номинации «Память сердца» специальным призом Губернатора награждена Кристина Лысова, собственный корреспондент самарского бюро агентства «Интерфакс-Поволжье» за Интернет-проект «Верка. Основано на реальных событиях» – повесть о жизни маленькой девочки Веры и ее семьи в Поволжье в годы войны. Все события в книге воссозданы на основе воспоминаний Веры Курочкиной о военных годах. С проектом познакомились более 700 оригинальных интернет-пользователей из России, США, Великобритании, Ирландии, Португалии, ряда стран СНГ.

Еще в одной номинации отметили представителей концептуально новой разновидности СМИ – граффити. Созданные уличными художниками муралы уже успели стать современной достопримечательностью региональной столицы. За мастерство, масштабность, креативность, монументальность и глубокий смысл в номинации «Вместо тысячи слов» награждены авторы самарских муралов «Спасибо врачам» и «Чистый вдох» Оксана Гладкова и Семен Ефентьев.

Кроме того, 5 человек были награждены премиями Союза журналистов России. Вручая награды, секретарь Союза журналистов России, заслуженный работник культуры, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова в номинации «Дебют» отметила Анастасию Ходоренко, корреспондента газеты «Северные нивы» (Кошкинский район). Премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова «За глубину и компетентность в освещении тем» вручили Александре Будаевой, корреспонденту Издательского дома «Комсомольская правда – Самара». Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой вручили Анфисе Нагумановой, шеф-редактору службы радиовещания ГТРК «Самара». Премией «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова «За профессиональный подход в освещении тем» наградили Наталью Буланову, заместителя главного редактора медиа-холдинга «Самарские судьбы».

В номинации, обобщающей яркий журналистский путь, назвали Елену Хегай, начальника службы радиовещания ГТРК «Самара». Она получила награду «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой.

В завершение вечера назвали имена новых лауреатов журналистского конкурса «Золотое перо губернии». Этот конкурс уже 22 года выявляет на журналистском поле Самарской губернии самые незаурядные, яркие и значительные имена. В номинации «Электронные СМИ» за профессионализм и компетентность лауреатом стала Елена Крылова, директор ГТРК «Самара», руководитель интернет-проекта tvsamara.ru.

В номинации «Печатные СМИ» за глубину и компетентность в освещении тем культурной жизни региона награду получил Дмитрий Дятлов, обозреватель издания «Свежая газета. Культура».

За последовательность в освещении актуальных тем жизни области в номинации «Интернет СМИ» звание лауреата получила Татьяна Брачий, выпускающий редактор электронного периодического издания «Парк Гагарина».

На церемонии награждения приоткрыли завесу тайны о том, чему будет посвящён конкурс в этом, 2021 году. Дмитрий Азаров напомнили, что Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год будет Годом науки и технологий. В этой связи одним из векторов областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии» 2021 года станет именно эта тематика. Особое внимание будет уделено 60-летию первого полета человека в космос.

Год 170-летия губернии также станет источником вдохновения для журналистов, которые будут в течение юбилейного года освещать много важных, социально-значимых, интересных и познавательных событий.

Победители областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области

Направление «Год памяти и славы»

Номинации «Гордость», «Героизм», «Память», «Уважение»

Раздел «Электронные СМИ», категория «Региональные СМИ»:

Потоцкая Татьяна Олеговна, представитель творческой группы, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» «Самарское губернское телевидение (канал «Губерния»).

Белостоцкая Ирина Николаевна, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Тумбарцева Ирина Николаевна, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Аносенко Ирина Михайловна, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» «Самарское губернское телевидение» (канал «Губерния»).

Раздел «Электронные СМИ», категория «Муниципальные СМИ»:

Туманова Елена Владимировна, представитель творческой группы, общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА».

Гунько Ольга Николаевна, представитель творческой группы, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Стрюкова Екатерина Геннадьевна, представитель творческой группы, муниципальное бюджетное учреждение «Редакция телерадиокомпании «Отрадный».

Сурков Дмитрий Николаевич, муниципальное унитарное предприятие «Сергиевская телерадиокомпания «Радуга-3».

Раздел «Печатные СМИ», категория «Региональные СМИ»:

Петров Евгений Владимирович, представитель творческой группы, газета «СпортКоманда 63».

Сергушкин Алексей Петрович, областной журнал «Самара и Губерния».

Арутюнов Арменак, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» газета «Волжская коммуна».

Дмитричкова Елена Александровна, общество с ограниченной ответственностью «Социальная газета».

Раздел «Печатные СМИ», категория «Муниципальные СМИ»:

Никифорова Ирина Александровна, представитель творческой группы, газета Кинельского района «Междуречье».

Копалиани Виталий Викентиевич, представитель творческой группы, муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарская газета».

Борунова Наталья Михайловна, представитель творческой группы, газета Приволжского района «Приволжский вестник».

Пимантьева Ольга Алексеевна, представитель творческой группы, муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «Редакция газеты «Ставрополь-на-Волге».

Раздел «Интернет-издания», категория «Региональные СМИ»:

Рыбалко Данил Константинович, представитель творческой группы, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара», сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия».

Апухтина Юлия Владимировна, представитель творческой группы, сетевое издание «Другой город».

Прохорова Анна Борисовна, представитель творческой группы, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», информационный портал газеты «Волжская коммуна».

Аникина Эльвира Миртагиевна, представитель творческой группы, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» сетевое издание «Самарское областное вещательное агентство. СОВА» sova.info.

Раздел «Интернет-издания», категория «Муниципальные СМИ»:

Шабалина Ирина Евгеньевна, сетевое издание «SGPRESS» («Самарская газета»).

Хрущева Александра Андреевна, молодежный медиахолдинг «Есть Talk!».

Сульдин Илья Владимирович, сетевое издание «SGPRESS» («Самарская газета»).

Орлова Елена Борисовна, представитель творческой группы, сетевое издание «Самара-ГИС».

Направление «Перемены заметны каждому»

Категория «Региональные СМИ»:

Утибаева Айна Исхабыловна, Самарский филиал акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда».

Зубкова Оксана Алексеевна, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» «Самарское губернское телевидение (канал «Губерния»).

Плотникова Татьяна Николаевна, сетевое издание «63.ру».

Категория «Муниципальные СМИ»:

Гураевская Елена Юрьевна, газета г. Жигулевска «Жигулевский рабочий».

Мышкин Игорь Георгиевич, телеканал г. Сызрани «КТВ-ЛУЧ».

Озерова Татьяна Валерьевна, газета Волжского района «Волжская новь».

Специальные призы за реализацию специализированных

мультимедийных долгосрочных проектов, посвященных

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

Утибаева Айна Исхабыловна, Самарский филиал акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», проект «Маршруты запасной столицы».

Лукьянов Олег Владимирович, специальный выпуск журнала «Древо» периодического печатного издания «Первый журнал Самарской губернии в бизнесе и власти».

Крылова Елена Леонидовна, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара», мультимедийный проект «Голоса Победы».

Орлова Елена Борисовна, цикл подпроектов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, телеканал «Самара-ГИС».

Мокшина Татьяна Владимировна, общество с ограниченной ответственностью «Пратон», проект «Самарские истории Великой Победы».

Сидоров Павел Викторович, мультимедийный проект «Панорама Победы» газеты «Аргументы и факты – Самара».

Попова Екатерина Вячеславовна, просветительский интерактивный проект «Горячий характер Безымянки» информационного портала «ВолгаНьюс».

Добрусин Виталий Аркадьевич, мультимедийный проект «Последний артист запасной столицы» журнала «Самарские судьбы» общества с ограниченной ответственностью «ДЛД».

Специальные призы Губернатора Самарской области

Номинация «Интернет-прорыв года»

Фролова Елена Геннадьевна, сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия».

Кобыльсков Александр Сергеевич, сетевое издание «Самарское областное вещательное агентство. СОВА» sova.info.

Борисов Игнат Сергеевич, сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА) общества с ограниченной ответственностью «Город Самара».

Номинация «Память сердца»

Лысова Кристина Сергеевна, Самарское бюро агентства «Интерфакс-Поволжье».

Номинация «Полное погружение»

Софьина Анастасия Владимировна, областной патриотический проект «Внутри истории» Самарского союза молодежи.

Номинация «Вместо тысячи слов»

Гладкова Оксана Борисовна, автор самарских муралов.

Номинация «За верность профессии»

Мальков Валерий Иванович, газета «Спортивное обозрение Самарской губернии».

Лауреаты конкурса Союза журналистов России

Номинация «Электронные СМИ»

Крылова Елена Леонидовна, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Номинация «Печатные СМИ»

Дятлов Дмитрий Алексеевич, обозреватель издания «Свежая газета. Культура».

Номинация «Интернет СМИ»

Брачий Татьяна Валериевна, выпускающий редактор электронного периодического издания «Парк Гагарина».