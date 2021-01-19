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В Самаре наградили победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области

19 января 2021 23:14
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Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником.

Во вторник, 19 января, в рамках празднования Дня российской печати в главном зале Самарского театра юного зрителя «СамАрт» в девятый раз подвели итоги журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области, а также объявили имена лауреатов конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии». Кроме того, целый ряд масштабных медиапроектов, отражающих ключевые акценты непростого 2020 года, был отмечен специальными призами. В этом году традиционный формат церемонии был скорректирован в связи с сохраняющейся угрозой распространения вирусных инфекций: очное участие в мероприятии приняли только лауреаты конкурсов. Однако все номинанты, коллеги и единомышленники смогли участвовать в мероприятии благодаря включениям видеоконференцсвязи и наблюдать за ходом церемонии онлайн — в трансляции официального сообщества «Самарская область» ВКонтакте.  

В 2020 году конкурс на призы Губернатора проходил в формате индивидуального и коллективного соревнования журналистов и творческих групп и проводился по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому», по двум категориям – «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником – Днем российской печати, а также с особенной датой – 170-летием Самарской губернии.

«Вы – люди, обладающие живыми сердцами, которым не все равно, которые зачастую первыми вступаются за людей, приходят на помощь, рассказывая о беде того или иного человека, – обратился Дмитрий Азаров к участникам церемонии. – Я хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу в 2020 году. Поблагодарить все журналистское сообщество за очень взвешенную позицию по освещению главной угрозы 2020 года – пандемии новой коронавирусной инфекции, ограничительных мер. За внимательное и полное освещение мер поддержки, которые оказывались на федеральном уровне благодаря выверенным, точным решениям Президента страны Владимира Владимировича Путина, а также тех мер поддержки, которые мы вместе приняли и реализовали здесь, на Самарской земле, в этот сложный для людей период».

Губернатор отметил: в ушедшем году работники СМИ стал настоящими помощниками жителей региона. Именно они рассказывали о тех мерах, которые помогут защитить здоровье, о том, как действовать, если все же заболел кто-то из родственников, привлекали внимание руководителей всех уровней к проблемным вопросам, что позволяло менять ситуацию к лучшему.

«Вы рассказывали о замечательных подвигах наших удивительных медиков: врачей, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи, о наших волонтерах, которые по зову души приходили людям на помощь», – сказал Глава региона.

Наибольшее количество – 138 заявок – поступило от представителей 60 средств массовой информации по направлению «Год памяти и славы».  Юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне напомнил об ответственности, о достоинстве, верности и чести наследников Великой Победы – каждого гражданина страны.

«Я хочу вас искренне поблагодарить за совместную работу по патриотическому воспитанию. Ушедший год очень ярко напомнил нам о великом, немеркнущем подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы с вами вместе достойно отметили юбилей, и весь год был посвящен памяти и славе нашего народа, нашей страны, поколению победителей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Спасибо, что были генераторами идей различных конкурсов, мероприятий, событий. Спасибо за то, что талантливо и ярко рассказывали о выставках, парадах, о судьбах удивительных людей – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Во многом это позволило нам собрать более 700 тысяч подписей наших земляков, для того чтобы столица региона, Самара, получила высокое звание «Город трудовой доблести».

По направлению «Перемены заметны каждому», отражающему освещение реализации национальных проектов, поступило 76 заявок от 47 редакций региональных и муниципальных СМИ.

«Благодарю вас и за те перемены, которые происходят в Самарское области, ставшие с вашей помощью буквально заметными каждому, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Рад, что откликнулись и рассказали о позитивных изменениях, которые происходят в регионе по созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, строительству детских садов, школ, больниц, объектов социальной защиты, дорог, мостов и развязок, новых набережных».

В каждом направлении удостоились наград победители в 7 номинациях.

В ходе торжественной церемонии Губернатор вручил выдающимся деятелям СМИ региона особые награды. Так, почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» удостоилась Елена Крылова, директор ГТРК «Самара». За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» награжден Валерьян Введенский, телеоператор службы производства и выпуска программ телевидения филиала ГТРК «Самара».

Специальными призами конкурса были отмечены медийные проекты, которые объединила магистральная тема 2020 года – бережное сохранение памяти о Великой Победе. Так, спецприз получил медиа-проект Виталия Добрусина «Последний артист запасной столицы», в который вошли документальный фильм и очерк, посвященные судьбе Владимира Владимировича Кудряшова — артиста балета Большого театра. Владимир Владимирович с первого и до последнего дня – с октября 1941 года по июль 1943 года – был в эвакуации в Куйбышеве вместе с театром.

Специальным призом награжден мультимедийный проект ГТРК «Самара» «Голоса Победы». Парад военных песен стал мощной социальной акцией, объединившей жителей региона: более тысячи заявок, 550 солистов, 232 вокальные группы, 56 сводных и академических хоров. Всего 5300 жителей Самарской области приняли участие в акции «Голоса Победы». Трое суток в эфире телеканала «Самара 24» звучали песни военных лет.

Еще одним специальным призом награжден проект Издательского Дома «Комсомольская правда» «Маршруты запасной столицы». Многосерийный аудиогид, включающий 45 последовательных локаций. В одном проекте удалось собрать многогранный Куйбышев 1941 – 1943 годов. Аудиогид «Маршруты запасной столицы» доступен абсолютно всем на сайте kp.ru, а также в популярном туристическом приложении izi.TRAVEL.

Спецприз получил и проект еженедельника «Аргументы и факты» «Панорамы победы», в рамках которого была проведена цифровая фотосъемка 75-ти школьных музеев Самарской области в формате 3D. Объединенные в экскурсии панорамы позволяют пользователю совершить виртуальную прогулку по музею. К каждой панорамной экскурсии сделано описание музея, история его создания и приведена фотография главного экспоната.

Приз получили и авторы масштабного проекта телекомпании «Самара-ГИС», объединившего сразу несколько подпроектов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Лица Победы», «Имена Победы», «Город. История. События», «Вехи Победы», «Неизвестные страницы истории запасной столицы» и другие.

Спецпризом награжден спецвыпуск журнала «Первый» «Древо», посвященный судьбам священников Самарской области и деятельности Куйбышевской епархии в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Самарские истории Великой Победы» рекламного агентства «Пратон» позволил обнародовать уникальные истории Куйбышева военных лет, ставшие доступными в ходе поисковой работы. Он тоже удостоился специального приза.

Специальным призом конкурса награжден и просветительский интерактивный проект «Горячий характер Безымянки», реализованный информационным порталом «ВолгаНьюс». Проект рассказывает современной молодёжи о тех, кто во время войны в свои юные годы встал к станку ради Победы. Особое внимание – Безымянке, главной кузнице Победы.

Отдельным блоком прошла церемония вручения специальных призов Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, за завоевание рейтинговых позиций интернет-пространства в 2020 году среди новостных сайтов в номинации «Интернет-прорыв года» специальным призом Главы региона награждены сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия», Самарское областное вещательное агентство «Sova.info», сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА).

В номинации «Полное погружение» приза Губернатора удостоился уникальный проект «Внутри истории», который помогает узнать детям и молодежи историю Великой Отечественной войны и роль Куйбышева в общей истории. Особенность проекта – использование современных технологий виртуальной реальности. Ключевое событие – посещение зала виртуальной реальности, с прохождением VR-квест-игры.

В номинации «Память сердца» специальным призом Губернатора награждена Кристина Лысова, собственный корреспондент самарского бюро агентства «Интерфакс-Поволжье» за Интернет-проект «Верка. Основано на реальных событиях» – повесть о жизни маленькой девочки Веры и ее семьи в Поволжье в годы войны. Все события в книге воссозданы на основе воспоминаний Веры Курочкиной о военных годах. С проектом познакомились более 700 оригинальных интернет-пользователей из России, США, Великобритании, Ирландии, Португалии, ряда стран СНГ.

Еще в одной номинации отметили представителей концептуально новой разновидности СМИ – граффити. Созданные уличными художниками муралы уже успели стать современной достопримечательностью региональной столицы. За мастерство, масштабность, креативность, монументальность и глубокий смысл в номинации «Вместо тысячи слов» награждены авторы самарских муралов «Спасибо врачам» и «Чистый вдох» Оксана Гладкова и Семен Ефентьев.  

Кроме того, 5 человек были награждены премиями Союза журналистов России. Вручая награды, секретарь Союза журналистов России, заслуженный работник культуры, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова в номинации «Дебют» отметила Анастасию Ходоренко, корреспондента газеты «Северные нивы» (Кошкинский район).  Премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова «За глубину и компетентность в освещении тем» вручили Александре Будаевой, корреспонденту Издательского дома «Комсомольская правда – Самара». Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой вручили Анфисе Нагумановой, шеф-редактору службы радиовещания ГТРК «Самара». Премией «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова «За профессиональный подход в освещении тем» наградили Наталью Буланову, заместителя главного редактора медиа-холдинга «Самарские судьбы».

В номинации, обобщающей яркий журналистский путь, назвали Елену Хегай, начальника службы радиовещания ГТРК «Самара». Она получила награду «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой.

В завершение вечера назвали имена новых лауреатов журналистского конкурса «Золотое перо губернии». Этот конкурс уже 22 года выявляет на журналистском поле Самарской губернии самые незаурядные, яркие и значительные имена. В номинации «Электронные СМИ» за профессионализм и компетентность лауреатом стала Елена Крылова, директор ГТРК «Самара», руководитель интернет-проекта tvsamara.ru.

В номинации «Печатные СМИ» за глубину и компетентность в освещении тем культурной жизни региона награду получил Дмитрий Дятлов, обозреватель издания «Свежая газета. Культура».

За последовательность в освещении актуальных тем жизни области в номинации «Интернет СМИ» звание лауреата получила Татьяна Брачий, выпускающий редактор электронного периодического издания «Парк Гагарина».

На церемонии награждения приоткрыли завесу тайны о том, чему будет посвящён конкурс в этом, 2021 году. Дмитрий Азаров напомнили, что Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год будет Годом науки и технологий. В этой связи одним из векторов областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии» 2021 года станет именно эта тематика. Особое внимание будет уделено 60-летию первого полета человека в космос.

Год 170-летия губернии также станет источником вдохновения для журналистов, которые будут в течение юбилейного года освещать много важных, социально-значимых, интересных и познавательных событий.

Победители областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области

Направление «Год памяти и славы»

Номинации «Гордость», «Героизм», «Память», «Уважение»

Раздел «Электронные СМИ», категория «Региональные СМИ»:

Потоцкая Татьяна Олеговна, представитель творческой группы, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» «Самарское губернское телевидение (канал «Губерния»).

Белостоцкая Ирина Николаевна, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Тумбарцева Ирина Николаевна, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Аносенко Ирина Михайловна, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» «Самарское губернское телевидение» (канал «Губерния»).

Раздел «Электронные СМИ», категория «Муниципальные СМИ»:

Туманова Елена Владимировна, представитель творческой группы, общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА».

Гунько Ольга Николаевна, представитель творческой группы, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Стрюкова Екатерина Геннадьевна, представитель творческой группы, муниципальное бюджетное учреждение «Редакция телерадиокомпании «Отрадный».

Сурков Дмитрий Николаевич, муниципальное унитарное предприятие «Сергиевская телерадиокомпания «Радуга-3».

Раздел «Печатные СМИ», категория «Региональные СМИ»:

Петров Евгений Владимирович, представитель творческой группы, газета «СпортКоманда 63».

Сергушкин Алексей Петрович, областной журнал «Самара и Губерния».

Арутюнов Арменак, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» газета «Волжская коммуна».

Дмитричкова Елена Александровна, общество с ограниченной ответственностью «Социальная газета».

Раздел «Печатные СМИ», категория «Муниципальные СМИ»:

Никифорова Ирина Александровна, представитель творческой группы, газета Кинельского района «Междуречье».

Копалиани Виталий Викентиевич, представитель творческой группы, муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарская газета».

Борунова Наталья Михайловна, представитель творческой группы, газета Приволжского района «Приволжский вестник».

Пимантьева Ольга Алексеевна, представитель творческой группы, муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «Редакция газеты «Ставрополь-на-Волге».

Раздел «Интернет-издания», категория «Региональные СМИ»:

Рыбалко Данил Константинович, представитель творческой группы, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара», сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия».

Апухтина Юлия Владимировна, представитель творческой группы, сетевое издание «Другой город».

Прохорова Анна Борисовна, представитель творческой группы, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», информационный портал газеты «Волжская коммуна».

Аникина Эльвира Миртагиевна, представитель творческой группы, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» сетевое издание «Самарское областное вещательное агентство. СОВА» sova.info.

Раздел «Интернет-издания», категория «Муниципальные СМИ»:

Шабалина Ирина Евгеньевна, сетевое издание «SGPRESS» («Самарская газета»).

Хрущева Александра Андреевна, молодежный медиахолдинг «Есть Talk!».

Сульдин Илья Владимирович, сетевое издание «SGPRESS» («Самарская газета»).

Орлова Елена Борисовна, представитель творческой группы, сетевое издание «Самара-ГИС».

Направление «Перемены заметны каждому»

Категория «Региональные СМИ»:

Утибаева Айна Исхабыловна, Самарский филиал акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда».

Зубкова Оксана Алексеевна, государственное автономное учреждение Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» «Самарское губернское телевидение (канал «Губерния»).

Плотникова Татьяна Николаевна, сетевое издание «63.ру».

Категория «Муниципальные СМИ»:

Гураевская Елена Юрьевна, газета г. Жигулевска «Жигулевский рабочий».

Мышкин Игорь Георгиевич, телеканал г. Сызрани «КТВ-ЛУЧ».

Озерова Татьяна Валерьевна, газета Волжского района «Волжская новь».

Специальные призы за реализацию специализированных

мультимедийных долгосрочных проектов, посвященных

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

Утибаева Айна Исхабыловна, Самарский филиал акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», проект «Маршруты запасной столицы».

Лукьянов Олег Владимирович, специальный выпуск журнала «Древо» периодического печатного издания «Первый журнал Самарской губернии в бизнесе и власти».

Крылова Елена Леонидовна, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара», мультимедийный проект «Голоса Победы».

Орлова Елена Борисовна, цикл подпроектов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, телеканал «Самара-ГИС».

Мокшина Татьяна Владимировна, общество с ограниченной ответственностью «Пратон», проект «Самарские истории Великой Победы».

Сидоров Павел Викторович, мультимедийный проект «Панорама Победы» газеты «Аргументы и факты – Самара».

Попова Екатерина Вячеславовна, просветительский интерактивный проект «Горячий характер Безымянки» информационного портала «ВолгаНьюс».

Добрусин Виталий Аркадьевич, мультимедийный проект «Последний артист запасной столицы» журнала «Самарские судьбы» общества с ограниченной ответственностью «ДЛД».

Специальные призы Губернатора Самарской области

Номинация «Интернет-прорыв года»

Фролова Елена Геннадьевна, сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия».

Кобыльсков Александр Сергеевич, сетевое издание «Самарское областное вещательное агентство. СОВА» sova.info.

Борисов Игнат Сергеевич, сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА) общества с ограниченной ответственностью «Город Самара».

Номинация «Память сердца»

Лысова Кристина Сергеевна, Самарское бюро агентства «Интерфакс-Поволжье».

Номинация «Полное погружение»

Софьина Анастасия Владимировна, областной патриотический проект «Внутри истории» Самарского союза молодежи.

Номинация «Вместо тысячи слов»

Гладкова Оксана Борисовна, автор самарских муралов.

Номинация «За верность профессии»

Мальков Валерий Иванович, газета «Спортивное обозрение Самарской губернии».

Лауреаты конкурса Союза журналистов России

Номинация «Электронные СМИ»

Крылова Елена Леонидовна, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Номинация «Печатные СМИ»

Дятлов Дмитрий Алексеевич, обозреватель издания «Свежая газета. Культура».

Номинация «Интернет СМИ»

Брачий Татьяна Валериевна, выпускающий редактор электронного периодического издания «Парк Гагарина».

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Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
16869
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
14142
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Мода
4 января 2021  10:08
Многие жители Самары переплачивают за верхнюю одежду или покупают не то что нравится. Мы для вас собрали все 55 магазинов Самары с социальными сетями, и разместили каталог каждого магазина в одном месте. 
НЕ ПОКУПАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ В САМАРЕ, НЕ ПОСМОТРЕВ ВСЕ 55 МАГАЗИНОВ на ТОЛЬКОМЕХ!!!
Многие жители Самары переплачивают за верхнюю одежду или покупают не то что нравится. Мы для вас собрали все 55 магазинов Самары с социальными сетями, и...Мода
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21 декабря 2020  00:24
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь.
Брендовая обувь – особенности
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь. Мода
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17 декабря 2020  18:08
Как составить женский ДОМАШНИЙ гардероб
Для каждой современной женщины важно грамотно составить свой домашний гардероб. И в современном мире значительную часть гардероба составляют вещи из трикотажа. Мода
4119
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Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
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20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
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3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
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Самара - Город - курорт
19 января 2021  09:46
Как использовать пиротехнику правильно
В жизни есть много поводов для праздника. Это могут быть дни рождения, свадьбы, рождения детей, Новый год или 8 марта. Свадьба - это одно из главных событие в жизни...Самара - Город - курорт
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18 января 2021  10:10
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку.
Покупаем цветы. Внимание на каждый день
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Самара - Город - курорт
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17 января 2021  20:00
Каждую зиму во всех исправительных учреждениях Самарской области проходит ставший уже традиционным конкурс фигур из снега и льда.
Конкурс фигур из снега и льда в Самарской области
Каждую зиму во всех исправительных учреждениях Самарской области проходит ставший уже традиционным конкурс фигур из снега и льда. Самара - Город - курорт
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Красота и стиль
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
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8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
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28 октября 2020  06:44
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина.
Курсы салонов красоты – поиск на Мастера красоты.Ру
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина. Красота и стиль
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Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
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13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
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30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
9337
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Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
9171
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
16869
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
14142
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Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
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2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
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19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
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Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
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23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
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17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
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Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
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13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
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13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
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31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
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30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
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Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
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28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
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12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
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Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
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19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
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10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
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Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
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13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
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31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
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31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
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9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
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В центре внимания
Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником.
19 января 2021  23:14 
В Самаре наградили победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области
Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником. Социум
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Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.
19 января 2021  20:39 
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей. Политика региона
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Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
19 января 2021  13:37 
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
Губернатор Самарской области на своей странице в "Инстаграме" обратился к землякам. Социум
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В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
19 января 2021  13:28 
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
Общее количество заболевших составило 36872. Здравоохранение
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Акценты
Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником.
19 января 2021  23:14 
В Самаре наградили победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области
Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником. Социум
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Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.
19 января 2021  20:39 
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей. Политика региона
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Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
19 января 2021  14:21
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны.
Тольяттинский проект в числе победителей первого конкурса президентских грантов 2021 года
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны. Новости Тольятти
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15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
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15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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