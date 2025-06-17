В Самаре наградили лауреатов именной премии Губернатора для одаренных детей и подростков

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В Самаре прошла торжественная церемония награждения лауреатов именной премии Губернатора для одаренных детей и подростков.

Премия носит персональный характер и присуждается за достижения индивидуального характера. В этом году в номинации «Художественное творчество» отмечены успехи 15 одаренных ребят губернии, достигших значительных результатов в разных видах искусств: победители, призеры, обладатели гран–при, лауреаты очных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий художественной направленности.

Ирина Калягина, министр культуры приняла участие в торжественной церемонии:

«Поздравляю вас с вручением именных премий Губернатора Самарской области в номинации «Художественное творчество»!

Это замечательное событие свидетельствует о ваших выдающихся достижениях, которые вы проявили в искусстве. В этой номинации — ребята, поцелованные Богом. У вас огромный талант, который вы продолжаете развивать трудом.

Творчество — это важный путь самовыражения и возможность делиться своими чувствами и мыслями с миром. Я надеюсь, что эта премия станет для вас дополнительным стимулом продолжать развиваться и добиваться новых высот.

Пусть ваше художественное вдохновение никогда не угасает, а стремление к искусству приносит вам радость и успех. Мы гордимся вами и верим в ваши будущие достижения!"

Мероприятие прошло на площадке Исторического парка «Россия – моя история».

Фото: минкульт СО