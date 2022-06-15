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В Самаре начался пляжный сезон: водолазные обследования будут проводиться регулярно

15 июня 2022 16:32
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Перед стартом купального сезона оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение, которое свидетельствует о соответствии волжской воды и пляжного песка требованиям санитарного законодательства

В Самаре начался пляжный сезон: водолазные обследования будут проводиться регулярно

Традиционно сегодня, 15 июня, согласно Постановлению Администрации Самары начинается пляжный сезон. В этом году подготовка городских пляжей стартовала раньше обычных сроков. Однако, погода не часто благоприятствовала проведению работ по благоустройству. И до сих пор уровень воды в Волге не снизился до необходимой отметки.

Перед стартом купального сезона оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение, которое свидетельствует о соответствии волжской воды и пляжного песка требованиям санитарного законодательства. Взятие проб продолжится согласно регламенту. Так, отбор проб воды будет выполняться в еженедельном режиме.

Сейчас вода в Волге довольно холодная – температура составляет в среднем 14-15 С. Погружение в такую воду возможно только на непродолжительное время, но и это не рекомендуется, поскольку пока действует запрет на купание. На спасательных пунктах вывешены соответствующие красные флаги. Также следует обращать внимание на аншлаги. Размещение буйков для обозначения территорий, безопасных для плавания, продолжается. Когда будет разрешено купаться, появятся флаги желтого цвета.

Тем не менее, уже не первую неделю население посещает пляжи, радуясь каждому солнечному дню. И в ближайшие дни согласно прогнозам синоптиков температура воздуха в дневные часы будет достигать 27-28 градусов С.

С 10 июня заработали 14 оснащенных модульных спасательных постов – на пляжах несут дежурство 44 сотрудника, прошедшие обучение в школе ОСВОДа и имеющие статус «матрос-спасатель».

В настоящее время продолжаются работы по промеру глубин в ходе водолазного обследование акватории.

«Осмотр проводим тщательно. Вода чистая. Особо крупные предметы не встречаются. Попадается мелкий мусор и небольшие коряги. Все вытаскиваем, – рассказал водолаз Антон Роднин. – Самое главное пожелание для отдыхающих – чтобы во время пляжного отдыха соблюдали аккуратность и не заплывали за буйки».

Как только уровень воды придет в норму, промер глубин будет организован еще раз. Буйки и опоры для спасательного оборудования переместят.

«Задействовать водолазов будем и впредь, чтобы регулярно, погружаясь на глубину до трех метров, они контролировали состояние акватории. Обследовать ее будут до конца летнего сезона, с установленной периодичностью – каждую декаду. А когда в Самаре установится постоянная жаркая погода и водоросли пойдут в рост, организуем их покос», – уточнила Надежда Крайнова.

Работы по поддержанию порядка на побережье также в приоритете. Например, уборка предусмотрена дважды в день, а при необходимости (в условиях высокой антропогенной нагрузки) и чаще. Отдыхающие тоже могут внести свою лепту: для этого всего лишь необходимо относить свой мусор в предназначенные для этого урны и контейнеры.

Правилами посещения пляжей запрещено курить, распивать алкогольные напитки, выгуливать домашних животных.

Обращаем внимание граждан на то, что основными причинами происшествий на воде является пренебрежение правилами поведения, в том числе купание в состоянии алкогольного опьянения, в непредусмотренных и необорудованных местах, на значительном расстоянии от берега, в зоне движения маломерных судов.

Официальные городские пляжи следующие:

- I очередь набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской);

- II очередь набережной (от улицы Маяковского до бывшего завода «КинАп»);

- 4-я очередь набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

- пляж в районе Загородного парка;

- пляж под спуском по улице Советской Армии;

- пляж в районе Барбошиной поляны;

- пляж у санатория «Можайский»;

- пляж Красноглинского района;

- пляж в районе фестивальной поляны (пр. Мастрюково) – оборудуется только в период проведения молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля).

С информацией о времени работы спасательных постов, телефонами экстренных служб для оказания помощи можно ознакомиться на официальном сайте  администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

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