В Самаре начались умеренные осадки

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Службы благоустройства города и профильный департамент в постоянном режиме осуществляют мониторинг состояния улично-дорожной сети, так что смогли заблаговременно подготовиться к изменению погодных условий. Сегодня в дневную смену только для уборки дорог местного значения задействовали 151 рабочего и 167 единиц техники, в том числе 29 комбинированных дорожных машин, 31 трактор МТЗ-80, 19 бобкэтов и мультикаров и др.

Для отправки снежных накоплений на полигоны вывели 26 погрузчиков и 36 самосвалов. В ночную смену группировка сил и средств для ликвидации последствий осадков будет усилена во всех внутригородских районах. Работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров на всю ширину, формированию снежных валов и транспортировке снега на площадки утилизации будут активизированы.

К сегодняшнему дню полигоны с начала сезона пополнили снежные массы в количестве 189800 тонн.

Подчеркнем, что эта работа велась непрерывно и в отсутствие значительных осадков. Так, лишь за минувшие сутки город освободили от внушительной порции снежных масс: вывезли 10396,1 тонны. Из них 6570,2 тонны из 7 районов города отправило на полигоны муниципальное предприятие «Благоустройство», 3825,9 тонны - организация «Кедр-1», которая несёт ответственность за содержание дорог в Самарском и Кировском районах. Для поддержания стабильно высоких темпов и об’емов работ за предыдущие дневную и ночную смены на дорогах Самары в механизированной уборке были заняты 519 спецмашин и 256 сотрудников, которые трудятся вручную.

Параллельно организована противогололедная обработка. За 2 смены применили 58,5 тонны «Бионорда» и 38 тонн песчано-соляной смеси. Напомним, с учетом обращений горожан и изменения погодных условий расход реагентов корректируется. Их перерасхода не допускается. За этим также организован строгий контроль. В текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество применяемого «Бионорда» снизилось. Чтобы на автомобильных дорогах и пешеходных зонах не было снежной «каши», упор делается именно на расчистку (механизированную и ручную). Поскольку в грядущую ночь осадки не прекратятся, будет выполняться основной об’ем работ по борьбе со снежными заносами, коммунальщики просят автомобилистов не оставлять свои машины на обочинах дорог, в том числе внутриквартальных и дворовых, а также у контейнерных площадок.

Сегодня и в ближайшие дни рекомендуется по возможности не использовать личный транспорт и совершать поездки только в случае крайней необходимости.