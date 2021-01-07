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В Самаре начались умеренные осадки

7 января 2021 15:55
34
Которые согласно прогнозам синоптиков продолжатся до конца текущей недели. 

Службы благоустройства города и профильный департамент в постоянном режиме осуществляют мониторинг состояния улично-дорожной сети, так что смогли заблаговременно подготовиться к изменению погодных условий. Сегодня в дневную смену только для уборки дорог местного значения задействовали 151 рабочего и 167 единиц техники, в том числе 29 комбинированных дорожных машин, 31 трактор МТЗ-80, 19 бобкэтов и мультикаров и др.

Для отправки снежных накоплений на полигоны  вывели 26 погрузчиков и 36 самосвалов. В ночную смену группировка сил и средств для ликвидации последствий осадков будет усилена во всех внутригородских районах. Работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров на всю ширину, формированию снежных валов и транспортировке снега  на площадки утилизации будут активизированы.  

К сегодняшнему дню полигоны с начала сезона пополнили снежные массы в количестве 189800 тонн.

Подчеркнем, что эта работа велась непрерывно и в отсутствие значительных осадков. Так, лишь за минувшие сутки город освободили от внушительной порции снежных масс: вывезли 10396,1 тонны. Из них 6570,2 тонны из 7 районов города отправило на полигоны муниципальное предприятие «Благоустройство», 3825,9 тонны - организация «Кедр-1», которая несёт ответственность за содержание дорог в Самарском и Кировском районах. Для поддержания стабильно высоких темпов и об’емов работ за предыдущие  дневную и ночную смены на дорогах Самары в механизированной уборке были заняты 519 спецмашин и 256 сотрудников, которые трудятся вручную.

Параллельно организована противогололедная обработка. За 2 смены применили 58,5 тонны «Бионорда» и 38 тонн песчано-соляной смеси. Напомним, с учетом обращений горожан и изменения погодных условий расход реагентов корректируется. Их перерасхода не допускается. За этим также организован строгий контроль.  В текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество применяемого «Бионорда» снизилось. Чтобы на автомобильных дорогах и пешеходных зонах не было снежной «каши», упор делается именно на расчистку (механизированную и ручную).  Поскольку в грядущую ночь осадки не прекратятся, будет выполняться основной об’ем работ по борьбе со снежными заносами, коммунальщики просят автомобилистов не оставлять свои машины на обочинах дорог, в том числе внутриквартальных и дворовых, а также у контейнерных площадок.

Сегодня и в ближайшие дни рекомендуется по возможности не использовать личный транспорт и совершать поездки только в случае крайней необходимости.

 

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Комментарии

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Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. В стране
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Стало известно, как пройдут рождественские службы в храмах в Самарской области
5 января 2021  10:37 
Стало известно, как пройдут рождественские службы в храмах в Самарской области
В церквях не должно быть большого скопления людей, все они должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Социум
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В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
2 января 2021  11:47 
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
Так, с 1 января россияне могут разводить открытый огонь на расстоянии не менее пяти метров от зданий, сооружений и других построек. Социум
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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