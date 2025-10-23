В Самаре начали играть в лапту!

110

Русская игра лапта снова вошла в моду в России. В нее играют школьники, студенты и взрослые. Проводятся региональные и общероссийские чемпионаты. Летом этого года тренд добрался до Самарской области. Энтузиасты в Самаре собрали команду, и они приглашают всех желающих научиться играть в лапту.

Из дворовой игры лапта выросла до официального вида спорта. Сегодня в лапту в России играют по единым современным правилам, она входит в Единую всероссийскую спортивную классификацию.

- Любой вид спорта несет культуру того народа, которому он принадлежит. Лапта обладает уникальным национальным кодом. Как бейсбол или крикет, которые погружают в культуру Америки и Англии соответственно. Сейчас очень важно, чтобы и мы, и наши дети помнили и могли гордиться историей России. Из этого складывается патриотизм и возможность крепко стоять на ногах, вне зависимости от внешних факторов, — считает капитан команды по лапте в Самарской области Александр Карелин.

Научиться играть в лапту можно всего за одно занятие. В финансовом плане игра доступна каждому: для нее не требуется дорогостоящий инвентарь или специальная форма.

Энтузиасты, развивающие лапту в Самарской области, приглашают всех желающих на тренировки. Можно прийти посмотреть или попробовать поиграть. Есть возможность ходить на тренировки периодически или войти в формирующуюся сейчас постоянную команду лаптистов Самарской области.

Игра позволяет поддерживать прекрасную физическую форму, развивает скорость и ловкость, а также коммуникативные навыки.

Каждую среду с 22.30 до 24.00 игра в лапту в Самаре в манеже РФЛ по адресу ул. Революционная, 64, корп. 1. Обучение сейчас бесплатное!