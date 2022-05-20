В Самаре начал свою работу информационный центр акции «Ночь музеев-2022»

108

В Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022». В этом году будут работать более 50-ти площадок*. Благодаря разнообразной программе каждый посетитель «Ночи музеев» найдет свой праздник, свой музей, свою экскурсию.

Сориентироваться в многообразии помогут волонтеры. Они работают в информационном центре, который располагается на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева. Здесь же можно получить бесплатно карту акции «Ночь музеев-2022».

Информационный центр работает по графику:

20 мая с 15.00 до 20.00,

21 мая с 12.00 до 23.00,

22 мая с 12.00 до 20.00.

Кроме того, у входа в Струковский сад (пересечение улиц Куйбышева и Красноармейской) и в сквере Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) будут размещены информационные стойки с информацией о проведении акции в учреждениях города.

Акция «Ночь музеев» в Самаре начнется 21 мая в 13.00 с детской программой, с 17.00 стартуют основные мероприятия, в том числе и на улице Куйбышева, которая в этот день станет пешеходной. 22 мая некоторые площадки продолжат свою работу.

Фото: администрация Самары