В Самаре на Волге начался ледостав

35

Поверхность Волги начинает сковывать ледяной наст. Неподвижный покров на водной поверхности непрочен. Использовать его для проведения активного отдыха, катания на коньках, проведения подвижных игр и для рыбной ловли не безопасно.

Интересно, что всего несколько недель назад водная гладь и не думала покрываться льдом.

Процесс ледостава начинается, как правило, во второй половине ноября и завершается к концу декабря. Нарастание льда может продолжаться до весенних месяцев. В апреле ледоход сопровождается заторами, нагромождением глыб на берегах и их разрушением, пишет ГТРК Самара.

Фото: tvsamara.ru / Алексей Сергеев