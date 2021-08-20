В Самаре на улице Вилоновской иномарка сбила девушку на переходе

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19 августа на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло вечером в Самаре. Водитель, стаж вождения которого составляет 38 лет, двигался на автомобиле «Chevrolet Cobalt» по улице Вилоновской. На регулируемом перекрестке, поворачивая налево, водитель не уступил дорогу девушке-пешеходу, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, вследствие чего совершил на нее наезд.

В результате ДТП пострадавшую девушку госпитализировали. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГУ МВД СО