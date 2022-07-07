В Самаре на улице Ташкентской появится новый сквер

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В этом году в Самаре будет обновлено пять общественных пространств. Преобразятся первая очередь парков «Молодежный» и «Воронежские озера», сквер имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий, сквер в районе дома №170 по ул. Ташкентской. За благоустройство именно этих территорий активно голосовали жители на платформе 63.gorodsreda.ru. Работы на всех объектах уже ведутся.

За благоустройство сквера в районе дома №170 по ул. Ташкентской свой голос отдали более 24700 самарцев.

«После реконструкции улицы Ташкентской стало понятно, что в этом районе не хватает общественного пространства, где могут отдохнуть жители близлежащих домов и всего города. Рядом с новым сквером расположено множество социальных объектов, остановка общественного транспорта, - говорит начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района Самары Виктор Аникин. – Когда появилась возможность благоустроить это пространство - жители активно включились в процесс голосования. Территория заняло второе место по итогам рейтингового голосования».

По словам жителей, раньше эта территория не была сквером. Когда-то здесь были разбиты огороды, потом стояли гаражи, велась незаконная лоточная торговля, собирались шумные компании. Сейчас территория, площадью более 10 тысяч квадратных метров, преображается до неузнаваемости.

Работы по благоустройству сквера стартовали около месяца назад. В настоящее время специалисты подрядной организации занимаются подземными коммуникациями – устройством освещения и системы автополива, установкой поребриков и укладкой плиточного покрытия.

«На территории предусмотрено устройство пешеходных дорожек, газонов с автополивом, освещения и малых архитектурных форм – урн и скамеек. Также здесь появятся детская площадка со скалодромом и площадка для воркаута, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин. - В рамках заключенного муниципального контракта сроки выполнения работ – до 1 сентября текущего года. В начале сентября будет организована приемка работ общественной комиссией с участием жителей, общественников, представителей администрации и департамента».

Фото: администрация Самары