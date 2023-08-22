В Самаре на площадке регионального форума «Сообщество» обсудят меры содействия бывшим военнослужащим

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29 августа в Самаре пройдет открытое мероприятие «Переобучение, адаптация и медико-психологическая помощь лицам, уволенным в запас, и участникам СВО». Актуальные проблемы этой сферы обсудят на площадке регионального форума «Сообщество».

В Самарской области тема комплексной поддержки военнослужащих является приоритетной в работе областного Правительства. Напомним, по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был разработан межведомственный проект, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе, психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени. Этот опыт Самарской области был представлен Президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и принят во внимание при формировании инициативы Главы государства о создании госфонда «Защитники Отечества», который занимается оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

В рамках форума «Сообщество» представители власти и общественности Самарской области соберутся для дискуссии с экспертами. Будут подняты темы систематизации психологической и медицинской поддержки лиц, прошедших горячие точки во время службы, и членов их семей, использования квалифицированных специалистов в государственной, экономической и производственной сфере с целью интеграции ветеранов в процесс экономического развития области, а также координации всех субъектов социальной поддержки региона.

Увидев необходимость комплексной поддержки бывших военнослужащих, ветеранов силовых органов и правоохранительных структур, Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Новосибирской области выступили инициаторами проекта «Координационный центр поддержки ветеранов». В рамках проекта в течение года проводились переобучение и адаптация лиц, уволенных из Вооруженных сил, а также медико-социальная реабилитация участников СВО. Подведены промежуточные итоги для Новосибирской области, выявлены векторы развития и меры по увеличению потенциала проекта (https://www.oprf.ru/news/gosudarstvo-i-obshchestvo-mnogoe-delayut-chtoby-podderzhat-voennosluzhashchikh—mikhail-anichkin).

Ежегодно перед гражданским обществом возникают проблемные вопросы трудоустройства лиц, увольняющихся из Вооруженных сил и других силовых ведомств России. При этом в настоящее время в стране отсутствует федеральное ведомство, которое занималось бы проблемами ветеранов, отмечает председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.

По его мнению, при реализации проекта необходимо сделать акцент на единой неразрывной системе поддержки ветеранов СВО и других горячих точек, именно это придаст процессу эффективности.

В поисках пути использования потенциала квалифицированных специалистов – бывших военнослужащих и силовиков нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Также требует совершенствования система реабилитации и психологической поддержки лиц, участвовавших в экстремальных событиях при прохождении службы. Работу необходимо проводить в тесном сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества, считает Михаил Аничкин.

Комментируя решения, принятие которых ожидается в рамках обсуждения проекта, член ОП РФ отмечает: «Администрация области, академическое сообщество и представители здравоохранения проведут анализ деятельности в поддержку ветеранов в части переобучения, оказания психологической и медицинской помощи. Убедятся в необходимости четкой координации этой работы между всеми институтами. В регионах помощь ветеранам и семьям военнослужащих осуществляют фонд «Защитники Отечества», различные ветеранские организации, однако нужен орган, который будет осуществлять контроль за их деятельностью. Эту функцию следует отдать общественным палатам, в частности Общественной палате Самарской области, которые имеют все необходимое для ведения подобной деятельности».

По итогам работы секции будут сформированы предложения по организации координационных центров для ветеранов силовых структур и участников СВО, вариации совершенствования системы переобучения и адаптации лиц, уволенных в запас из ВС и других силовых органов РФ, а также планы о дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов, которые будут направлены в заинтересованные ведомства РФ и представителям структур бизнес-сообщества. Важным итогом эксперты считают создание специальных центров по медико-психологической реабилитации лиц, участвующих в горячих точках, и членов их семей.

Регистрация участников – по ссылке.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Главная тема форума – «Гражданское общество России – основа развития».

Фото: предоставлено Общественной палатой России