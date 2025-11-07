В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти

187

В пятницу, 7 ноября, на площади Куйбышева состоялся юбилейный XV Парад Памяти, посвященный 84-й годовщине легендарного Военного парада 1941 года.

В годы Великой Отечественной войны запасная столица СССР – город Куйбышев (ныне Самара) – продемонстрировала несокрушимую волю советского народа к Победе. Сегодня мероприятие, тема которого – «Герои спорта на войне», – это дань глубокого уважения и вечной памяти людям, чье мужество, самопожертвование и безграничная любовь к Родине навсегда останутся нравственным ориентиром для всех поколений.

Вместе с ветеранами в торжественном мероприятии принял участие губернатор Вячеслав Федорищев, а также делегаты Международного форума «Россия – спортивная держава», который в эти дни проходит на самарской земле. В числе почетных гостей парада – бойцы специальной военной операции, включая участников «Школы героев», которая стала продолжением президентской программы «Время героев».

Обращаясь к присутствующим, глава региона подчеркнул историческое значение парада 1941 года: «Тогда он продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний. Показал готовность Красной армии дать достойный отпор фашистским захватчикам и укрепил веру в Победу. Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве, как и военные парады в Москве и Воронеже, по сей день остаются символом несокрушимости духа нашего народа».

Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны. В этом году к участию в нем присоединились парадные расчеты из всех регионов Приволжского федерального округа, Курской области и Донецкой Народной Республики.

Торжественным маршем по главной площади города прошли 125 парадных расчетов, объединивших свыше 7,5 тысяч человек из 16 регионов России. В строю – подразделения силовых структур, представители военно-патриотических клубов, казачьих отрядов, ветеранских организаций, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из регионов страны, а также самарских предприятий. Прохождение парадных расчетов и военной техники сопровождал Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

«Сегодня Парад Памяти приобретает особое звучание. Ведь сейчас, как и более 80-ти лет назад, духовная сила, единство народа в борьбе с врагом важны не меньше, чем самое передовое оружие и новейшие технологии, – отметил руководитель области. – Парад не только напоминает о великом подвиге нашего народа, но и вдохновляет нас продолжать дело, вверенное нам дедами и прадедами. Отстаивать мир и свободу родной земли, беречь ее от врагов. <…> Смотря на наше единство, с уверенностью, как и в те грозные сороковые, когда решалась судьба страны, можем сказать, что враг будет разбит, Победа будет за нами!».

В нынешних условиях, когда наши бойцы доблестно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, предприятия обеспечивают всем необходимым, а граждане оказывают всемерную поддержку участникам спецоперации и их семьям, а также жителям Донбасса и Новороссии, сплоченность общества приобретает фундаментальное значение.

«Мы с вами вновь на этой площади демонстрируем нашу сплоченность на основе уважения к подвигам предков и любви к России. Мы показываем единство и консолидацию вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина», – подчеркнул губернатор.

С приветственным словом к участникам обратился Герой Российской Федерации, начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин. Он отметил, что сегодня внуки и правнуки участников легендарного парада 1941 года сражаются на передовой с тем же врагом – нацизмом, только в новом обличье. «Подвиги наших предков вдохновляют российских бойцов в зоне специальной военной операции», – подчеркнул Герой России.

Говоря о теме парада, он также акцентировал, что спортсмены – те же защитники интересов нашей страны – являются олицетворением силы, воли и целеустремленности. «Сила духа решает все, и нынешние спортсмены, волонтеры, защитники и все граждане России, имея общую задачу по защите своей страны, вносят вклад на своем участке фронта», – сказал Владислав Головин.

Владислав Головин выразил благодарность губернатору Вячеславу Федорищеву и Правительству региона за трепетное отношение к истории нашей страны и организацию юбилейного парада.

Напомним, масштабный патриотический проект Парад Памяти впервые был реализован в 2011 году по инициативе ветеранского сообщества, молодежных объединений и жителей Самарской области. С тех пор стал народным движением, символом сплочения людей разных возрастных и социальных групп, национальностей и вероисповеданий, политических партий и движений.

Парад Памяти отсылает к событиям Великой Отечественной войны, когда в ноябре 1941 года парады в СССР состоялись в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Куйбышевский был самым длительным и массовым. Свыше 20 тысяч военнослужащих и 178 тысяч жителей города, партийные и советские деятели СССР, иностранные послы и военные атташе, российские и западные журналисты участвовали в параде, который принимал маршал СССР Климент Ворошилов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области