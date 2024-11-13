В Самаре на Московском шоссе уже устанавливают новогоднюю елку

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Самару к Новому году традиционно украшают с помощью яркой иллюминации и праздничных декораций. В разных частях города устанавливают елки. Одна из них уже появилась - более чем за 1,5 месяца до торжества.



Кадрами процесса сборки новогоднего дерева поделился самарский блогер Евгений Щекин. Конструкция представляет собой высокий металлический столб с приспособлениями для крепления ветвей. Чтобы поднять их на высоту, используется подъемный кран. Макушка новогоднего дерева украшена декоративной звездой, пишет Сова.