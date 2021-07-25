В Самаре может стать больше пляжей

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В ближайшее время в Самаре могут появиться дополнительные зоны отдыха вблизи Волги. Об этом стало известно во время заседания в региональном правительстве.

— В таком городе, как Самара, пляжей должно быть не 9, а по меньшей мере 15, — объяснил свою точку зрения председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Один из вариантов решения проблемы — частичная легализация отдыха на диких пляжах губернской столицы. Например, на острове Зелененький и на правом берегу Волги хотят организовать дополнительные спасательные посты.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют качество воды и песка. В этом году будут проводить и анализы на COVID-19.

При этом практически сразу городские власти обозначили обширный список запрещенных для купания мест. В черный список попали популярные зоны отдыха как на правом, так и на левом берегу Волги. Нарушителям пригрозили крупными штрафами, но мэр Самары Елена Лапушкина поспешила успокоить недовольных сограждан — привлекать к административной ответственности их не будут, пишет 63.ру.