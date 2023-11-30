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В Самаре молодежи в компенсационных пакетах больше всего нужно обучение, старшему поколению — ДМС

30 ноября 2023 13:19
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в Самаре молодежи в компенсационных пакетах больше всего нужно обучение, старшему поколению — ДМС

Топ-3 составляющих компенсационных пакетов мечты — ДМС, обучение и питание за счет компании. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Самары. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предложил респондентам выбрать 3 наиболее важных для них составляющих компенсационных пакетов.

На первом месте среди пожеланий самарцев — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (37% опрошенных). На втором — обучение за счет работодателя (31%). На третьем — компенсация на питание (26%).

Доплаты к отпускным выплатам привлекают 19% опрошенных, наличие служебного жилья или компенсация аренды недвижимости — 18%. Такую составляющую компенсационных пакетов как материальная помощь выбрали 15%, предоставление льготных путевок на отдых — 14%, оплату фитнеса — 13%. Возможность получить несколько дополнительных дней отпуска от компании интересует 11%. По 11% хотели бы добираться на работу служебным транспортом и иметь возможность взять служебную ипотеку. 10% — получить оплату проезда в общественном транспорте. Еще 10% заинтересованы в беспроцентной ссуде от компании. Такие составляющие компенсационных пакетов как оплата мобильной связи и интернета, подарки к праздничным датам, скидки на услуги или продукцию компании, корпоративные мероприятия и помощь корпоративного юриста, финансиста, психолога набрали менее 10% голосов опрошенных.

Гендерные различия в предпочтениях: мужчины больше заинтересованы в компенсации на питание и аренду жилья, матпомощи и ссуде от компании, женщины — в льготных путевках и оплате фитнеса. И хотя у представителей обоих полов в приоритете ДМС и обучение, среди женщин эти составляющие выбрало большее число опрошенных, чем среди мужчин.

Для горожан до 35 лет на первом месте — обучение, для граждан старше 35 лет — полис ДМС. Для молодежи важнее компенсация аренды жилья, оплата фитнеса, проезда в общественном транспорте, мобильной связи и интернета. С возрастом растет интерес к организованному питанию, льготным путевкам и беспроцентной ссуде. Респонденты 25—34 лет чаще, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше, нужны матпомощь и ипотека от компании.

Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц больше мечтают о программах матпомощи, оплате проезда и компенсации на связь. Те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей, — о компенсации аренды жилья, льготной ипотеке и беспроцентной ссуде.

Интересны различия в предпочтениях представителей разных профессиональных групп. Так, для врачей на первом месте — предоставление жилья компанией. Оплачиваемый полис ДМС прежде всего — для маркетологов, аналитиков и главных бухгалтеров. Питание за счет работодателя очень важно для кладовщиков, охранников и логистов. Обучение и фитнес — для дизайнеров и пиарщиков. О доплатах к отпускным чаще мечтают бухгалтеры и экономисты.

Время проведения: 8—28 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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