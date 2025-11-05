В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»

215

Сегодня в Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся Международный форум «Россия – спортивная держава». В нем приняли участие более 10 тысяч человек из всех регионов России и 10 зарубежных стран.

Участники форума, жители и гости Самарской области пробежали пять километров по исторической части Самары. Старт и финиш располагались на площади Куйбышева возле театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

В церемонии открытия забега приняли участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков и руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

«Массовые забеги становятся популярными по всей России. Забег на форуме «Россия – спортивная держава» это наглядно показывает. Сегодня на старт вышли жители 369 городов. Так Россия задает тренд всему миру», – отметил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

«Массовые забеги открывают первые дни крупнейших форумов, которые проводит Фонд Росконгресс. Очень рада, что сегодня вместе с вами в рамках главного делового спортивного события мы продолжаем эту традицию», – сказала руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Разминку для участников перед стартом провели двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и друг движения «Здоровое Отечество», куратор Сообщества чемпионов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» Александр Легков.

В рамках забега состоялась «Эстафета федераций», организованная Всероссийской федерацией легкой атлетики. В эстафете приняли участие представители 22 спортивных федераций по разным видам спорта: падела, бокса, фигурного катания, альпинизма, гимнастики, фехтования, тхэквондо и других видов спорта. Каждую федерацию заявила команду из четырех человек, которая пробежала дистанцию в два километра (четыре этапа по 500 м). Старт забегу дал Петр Фрадков.

«Идея провести «Эстафету федераций» родилась как символический жест единства российского спорта накануне форума «Россия – спортивная держава». Мы хотели наглядно показать: несмотря на различия в дисциплинах, всех нас объединяет общая цель – развитие спорта в стране. Бег – самая доступная дисциплина: нужны лишь кроссовки и желание, а эстафета отражает преемственность и командный дух. Такой формат позволяет нам объединить представителей разных видов спорта – от борьбы до плавания – в одном событии», – отметил Петр Фрадков.

Команды формировались на усмотрение федераций. В число участников эстафеты вошли олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, чемпион Паралимпийских игр по футболу, трехкратный чемпион мира Иван Потехин и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

Стратегический партнер Форума – группа компаний «Уралхим». Генеральные партнеры – ПАО «Магнит», Российская премьер-лига, ПАО «ФосАгро», лотерейный бренд «Спортлото». Коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. Партнеры – ППК «Единый регулятор азартных игр», ПСБ, букмекерская компания FONBET.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области