В Самаре машина провалилась в асфальт

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Самарские автомобилисты, проживающие в Кировском районе, столкнулись с серьезной проблемой. В одном из дворов на улице Юных пионеров образовался провал. Горожане поделились видео с места событий в соцсетях, пишет 63.ру.

— Машина провалилась под асфальт. Дождались. После многочисленных обращений в департамент и во все службы провалилась машина. Также проваливается яма на Каховской, 73. Проваливаются машины. Фиксируется нарушение, провал. Сколько жители не били тревогу, хотели предотвратить этот момент, но в конце концов бездействие привело к тому, что человек попал в неприятную ситуацию, — рассказал автор видео.

Фото: «Самара № 1» / T.me