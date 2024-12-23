В Самаре маленьким зрителям с ОВЗ показали новогодний спектакль

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Во Дворце культуры железнодорожников Самары представили праздничную программу для маленьких зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы особое внимание уделяем важнейшему вопросу – поддержке людей с особенностями здоровья. В городе и регионе ведется работа по созданию безбарьерной среды, оборудованию рабочих мест, благоустройству общественных пространств. Также внедряется инклюзивное образование, проводится работа по обеспечению техническими средствами реабилитации», – отметила заместитель Главы городского округа Самара - руководитель городского Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.

Так, на этот раз в рамках праздничной программы актеры Самарского художественного театра («Витражи») подарили детям яркую и красочную зимнюю сказку о добре и настоящей дружбе. А в фойе Дворца культуры ребят ждали Дед Мороз и Снегурочка с праздничными поздравлениями. Спектакль «Снежонок» стал первым в череде мероприятий, запланированных городской общественной организацией инвалидов на период зимних каникул.

«У нас уже стало доброй традицией каждый год проводить елки для детей с врожденными заболеваниями, - сказала председатель городской общественной организации инвалидов Инна Бариль. - На этих зимних каникулах предполагается еще шесть подобных мероприятий».

К благотворительному проекту присоединятся театр кукол, театры «Камерная сцена», «СамАрт», «Задумка» и другие творческие коллективы.

Также городская общественная организация инвалидов принимает участие во всероссийской акции «Елка желаний». Начиная с 2018 года дети-сироты, инвалиды, растущие в малообеспеченных семьях, пишут письма Деду Морозу о своем заветном желании.

Фото: Администрация Самары