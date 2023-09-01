В Самаре лидеры национальных общественных объединений осудили факты разжигания межнациональной розни в сети интернет

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В четверг, 31 августа, состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Самарской области, которое провел Дмитрий Азаров. Одним из его вопросов стала тема сохранения межнационального мира и согласия на территории региона.

В ходе совещания было отмечено, в Самарской области ведется комплексная профилактическая работа по недопущению конфликтов на национальной и религиозной почве. Для этого выстроено тесное взаимодействие между органами власти, национально-культурными общественными объединениями, различными ведомствами, реализуется ряд культурно-просветительских мероприятий. Благодаря этому в регионе сохраняется положительная ситуация в сфере межнациональных отношений.

Начальник управления по вопросам миграции МВД РФ по Самарской области Денис Сафаров, выступая с докладом о влиянии миграционной ситуации на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Самарской области, отметил, что состояние межнациональных отношений регионе характеризуется как стабильное, для этноконфессиональной ситуации в регионе характерно сохранение низкого уровня напряженности.

Также на заседании Совета был поднят вопрос работы с молодежью в части противодействия распространению экстремистской идеологии. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о том, какую деятельность в этом направлении ведут образовательные организации региона. Также на Совете обсуждались предложения по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в Самарской области, а также реализация в регионе национальной политики.

Председатель областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области», член Общественной палаты Самарской области, руководитель рабочей комиссии по вопросам миграции и профилактики экстремизма Совета при Губернаторе по межнациональным отношениям Ширван Керимов со своей стороны подтвердил: ситуация в регионе стабильная. «Я 20 лет отслеживаю эту ситуацию. В прошлом, будучи председателем общественного совета Управления Федеральной миграционной службы по Самарской области и членом общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, занимался и сегодня как руководитель рабочей комиссии нашего Совета занимаюсь вопросами миграции, внимательно слежу за ситуацией, – сказал Ширван Керимов. – У нас преступность среди мигрантов в разы ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге, даже если брать удельный вес. С полной ответственностью хочу сказать, что в нашем регионе обстановка стабильная, спокойная, серьезных поводов для переживаний и волнений нет».

Вместе с тем, Ширван Керимов обозначил проблему, когда отдельные представители СМИ, блогеры, политики в социальных сетях преднамеренно разжигают тему межнациональных конфликтов, «раскручивают» информацию о том, что какие-то преступления, якобы, произошли именно на межнациональной почве, хотя на самом деле никакой национальной подоплеки там не было.

«Есть проблема с блогерами и некоторыми политиками, депутатами, которые берут отдельный случай и раздувают. Они знают, что не само преступление привлекает внимание, а обсуждение в социальных сетях. Это грязные технологии. Начинают обсуждать, начинают раздувать того, чего не было», – возмутился Ширван Керимов.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что Ширван Керимов проводит большую общественную работу по укреплению межнациональных отношений в Самарской области. «Вы человек, который погружен не только в цифры, но и в тематику этой сферы. Благодарю вас, что вы активно работаете всегда и с правоохранительными органами, с одной стороны, и с представителями различных диаспор. Это огромная работа, – сказал Дмитрий Азаров. – Ситуация в регионе стабильная, что мы сегодня в ходе совета отфиксировали. То, что она стабильная — наше с вами достижение, но это не должно притуплять нашей бдительности. Это наша постоянная работа».

Глава региона подчеркнул, что такое искусственное раздувание конфликтов, которые якобы произошли на межнациональной почве, играет на руку врагу, чем он активно и пользуется. «Враг, именно иностранные государства, наши недруги пытаются внести раскол. И в том числе, конечно, спекулируя на конкретных, иногда и криминальных ситуациях. Тут же раздувается ситуация и преподносится, что она чуть ли на межнациональной ненависти произошла, что абсолютно не соответствует действительности – мониторинг федерального агентства по делам национальности это подтверждает. Главная угроза сейчас исходит именно из-за того, что разгоняется бытовой случай до каких-то межнациональных конфликтов. Совершенно безответственное поведение. Мы этому должны противостоять, – отметил Глава региона. – Прошу это очень четко и жестко сформулировать в итоговом решении заседания совета, которое будет оформлено протоколом. Ситуация непростая, потому что это не какая-то спонтанная, а это системная работа против нашей страны».

Член Общественной палаты Самарской области Ширван Керимов предложил организовать мониторинг подобных провокационных публикаций, провоцирующих разжигание межнациональной розни, для принятия дальнейших мер. Глава региона поддержал это предложение, отметив, что такой мониторинг можно проводить как с помощью правоохранительных органов, так и привлекая общественность.

«Считаю эту работу крайне важной, крайне необходимой. Коллеги, здесь нужна активная позиция. Каждому из вас, дорогие мои друзья, не раз приходилось вмешиваться в конфликтные ситуации, быть экспертом, третейским судьей, быть человеком, который сближает позиции сторон в очень острой, конфликтной ситуации, создавая условия для дальнейшего сохранения мира на нашей самарской земле, – отметил Дмитрий Азаров. – Такой мониторинг надо сделать. Я считаю, что по итогам совета надо подготовить поручение и нашим коллегам из правоохранительных органов, и сформировать предложения по организации общественного мониторинга. Более того, я считаю, что нам надо попросить наших коллег из специальных ведомств предоставить информацию, а сколько у нас привлечено за распространение вот такой информации по разжиганию межнациональных конфликтов, средства массовой информации, блогеров, политиков или политиканов, как правильнее здесь сказать в данном случае».

Председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», член Общественной Палаты Самарской области Ростислав Хугаев считает, что подобных провокаторов следует жестко наказывать. «Это люди — безответственные. Им лишь бы себя показать. Такие люди против нас, против страны. Их цель – разжигание внутри нас конфликта, ненависти между нами. Что с ними делать? Отключать от сетей, гражданства лишать, сажать в тюрьму. В качестве примера можно было бы кого-то жестко наказать, лет на 10-15», – заявил Ростислав Хугаев.

Президент Самарской региональной творческой общественной организации «ДУСЛЫК» Фахрутдин Канюкаев, что авторы провокационных публикаций работают на врагов нашей страны и преследуют личные цели.

«Сегодня такие люди хотят столкнуть братские народы, но этого не будет. Этого не получилось во время ВОВ. Фашисты думали, что придут к нам и все национальности начнут воевать друг с другом. Это не было тогда, и сейчас не будет, – сказал Фахрутдин Канюкаев. – Самое опасное – это национальный вопрос. Если его разжечь – это будет распад России. Мы хотим, чтобы Россия была сильной и мощной, а враги хотят внести между нами раздрай. Сейчас промывание мозгов, особенно молодежи, идет на высоком уровне. К тому же, есть такое слово – «хайп». Люди хотят на этом зарабатывать деньги, авторитет. Такие люди были, есть и будут. Думаю, что этим людям потом будет стыдно. К сожалению, некоторые депутаты на это клюют, хотя они должны, наоборот, цементировать наше общество».

Гульсина Акирова, председатель исполкома Самарской областной общественной организации поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир», отметила, что распространение такой провокационной информации оказывает негативное влияние на национальной политике и межэтнических отношениях. По ее словам, возможно, здесь нужны меры на законодательном уровне.

Мария Купцова, и.о. руководителя управления национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики Самарской области отметила, что блогосфера вовлекает большое количество людей, а тема межнациональных взаимоотношений всегда очень остро воспринимается людьми. «Спекулировать этой темой намного проще, чем многими другими. Мы это прекрасно понимаем. Блогерам, журналистам не надо поддаваться на этот хайп, информацию нужно проверять. В корне конфликтов в 99% случаев – всегда бытовые вопросы, личные взаимоотношения, отсутствие воспитания», – сказала Мария Купцова.

Особое внимание в рамках заседания Совета уделили работе национальных общественных объединений по поддержке участников СВО, а также жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Так, Ростислав Хугаев рассказал о том, какую работу по поддержке военнослужащих ведут национально-культурные общественные объединения, в частности, Союз народов Самарской области. Это и отправка бойцам гуманитарной помощи, и закупка спецсредств, и оказание помощи в ремонте школы в Сватово. Он отметил, в Союзе народов Самарской области замечательные люди. «Когда мы решаем вопрос о гуманитарной помощи, все без исключения сразу же откликаются, работают», – сказал он.

Как рассказал Фахрутдин Канюкаев, недавно была отправлена седьмая машина с гуманитарной помощью воинам, сформированная при помощи их организации. Также участники «Дуслык» оказывают поддержку госпиталю в Луганской Народной Республике, направляют бойцам медикаменты. Площадка поддержки участников СВО была организована и на традиционном татарском празднике Сабантуй – все желающие могли написать бойцам письма с добрыми словами, дети делали рисунки, которые потом были направлены военнослужащим.

«Всесторонняя поддержка наших военнослужащих, добровольцев является настоящим искренним патриотизмом и любовью к родной земле. Хочу поблагодарить всех присутствующих и вас лично, Дмитрий Игоревич, за то, что помогаете бойцам на фронте, и прошу не останавливаться на достигнутом. Спасибо за многолетнее сотрудничество, поддержку и помощь в деятельности, направленной на сохранение культуры татарского народа и сохранение межнационального мира и согласия внутри региона. Мы понимаем, что наша сила в единстве, и мы едины вокруг нашего губернатора», – отметил президент организации «ДУСЛЫК».

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: национальные общественные организации региона вносят сегодня серьезный вклад в поддержку военнослужащих – участников спецоперации и членов их семей. Глава региона высказал предложение приурочить отправку в зону СВО очередной гуманитарной колонны от общественников ко Дню дружбы народов, который отмечается в регионе 12 сентября. «Давайте сделаем это сообща. Каждый внесет по мере сил свой вклад. Я также готов в этом поучаствовать», – отметил Глава региона.

Завершая встречу, губернатор подчеркнул: главной задачей сегодня остается Победа в противостоянии с коллективным Западом. «Участие региональных национальных общественных организаций в оказании помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, помощь семьям военнослужащих – важное и необходимое условие успешного решения этой задачи. Уверен, объединившись вокруг нашего национального лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина, помогая нашей армии, мы преодолеем любые трудности и обязательно победим. Наша сила – в единстве, в правде, в любви к Родине, к нашему общему дому – великой России», – подчеркнул Глава региона.