В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО

117

28 июня 2025 года в Самарской области отметили День молодёжи. Фестиваль прошел под концепцией «Знай. Люби. Гордись. Приумножай».

Центральной площадкой в Самаре стал Струковский сад, где работало множество тематических площадок: концерты, лекции, мастер-классы, флэшмобы, квизы, инсталляции. Были представлены экспонаты от старинных доспехов до беспилотников.

Для желающих найти работу работала ярмарка вакансий.

Гости могли и поучаствовать в спортивных соревнованиях, и расслабиться, и пообщаться с психологами, которые предлагали арт-терапевтические практики.

Ребята могли подать заявку на волонтерскую программу форума «Россия — спортивная держава» и присоединиться к международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Также участники фестиваля могли купить продукцию молодых предпринимателей.

НИА Самара приглашает посмотреть, как проходил фестиваль.

Фото: Дильдина Светлана