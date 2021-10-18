В Самаре контроль за соблюдением масочного режима находится на особом контроле

264

С утреннего часа пик до вечернего – контроль за соблюдением масочного режима находится на особом контроле.

Ежедневная работа по проведению контрольных рейдов по соблюдению масочного режима продолжается. За прошедшую неделю на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 16 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение.

Сегодня проверки стартовали с улицы Аэродромной в районе пересечения с улицей Авроры, где проходят автобусы, а также организовано трамвайное сообщение. В течение дня рейдами будут охвачены все районы города.

По итогам рейдов с участием представителей городского Департамента транспорта, контрольно-ревизионных служб перевозчиков и правоохранителей (с осени прошло года) было составлено 587 протоколов, 393 за текущий год и 16 протоколов за прошедшую неделю.

Фото: администрация Самары