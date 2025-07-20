В Самаре каждая вторая мать школьника — за отмену оценок по изо, физкультуре, музыке и труду

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе родители детей школьного возраста.



Госдума предложила Минпросвещения и Рособрнадзору оценить целесообразность 5-балльной системы оценок в школах по физкультуре, изобразительному искусству, музыке и труду и возможность перехода к зачетной системе по этим предметам. Экономически активные самарцы неоднозначно отнеслись к перспективе нововведений в школах: 44% — за то, чтобы оставить 5-балльную систему оценок, 35% — за переход к зачетной системе.



Мужчины чаще предлагают оставить все как есть (52%): «Система «зачет/незачет» снизит творческий потенциал школьников»; «5-бальная система оценок в этих предметах оставляет возможность конкурировать и развиваться личности». Среди женщин больше тех, кто за введение зачетной системы (46%): «Кому-то медведь на ухо наступил, у кого-то руки-крюки, кому-то вообще не интересен спорт. Все мы разные. Просто оценка «зачет/незачет» дает возможность не считать себя ущербным».



Молодежь до 35 лет, закончившая школу относительно недавно, хотела бы, чтобы изо, физкультура, музыка и труд в школах оценивались по системе «зачет/незачет». Каждый второй горожанин старше 35 лет — за сохранение 5-балльной шкалы оценок по этим предметам.



Нет единства мнений и среди родителей школьников: 40% поддерживают, 50% против. Матери — за зачетную систему (52%): «У моего сына по всем предметам пятерки, а по ритмике — три». Отцы — за сохранение 5-балльной (61%): «Если учитель заинтересован в обучении, то детям будет интересно и они будут выкладываться на пятерку».



Время проведения: 7—10 июля 2025 года