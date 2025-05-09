Я нашел ошибку
Главные новости:
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы
До 20 мая проходит всероссийская патриотическая акция «Герои спорта — Герои войны: наследие победителей»!
До 20 мая проходит всероссийская патриотическая акция «Герои спорта — Герои войны: наследие победителей»!
В Самаре, как и по всей стране, проходит шествие Бессмертного полка онлайн
В Самаре, как и по всей стране, проходит шествие Бессмертного полка онлайн
Иван Носков: «День Победы – это свидетельство нашей несгибаемой воли и бесконечной любви к Родине»
Иван Носков: «День Победы – это свидетельство нашей несгибаемой воли и бесконечной любви к Родине»
Кустурица и Сигал приехали на парад Победы в Москву
Кустурица и Сигал приехали на парад Победы в Москву
Самарский Ил-2 может встретить следующий День Победы в воздухе
Самарский Ил-2 может встретить следующий День Победы в воздухе
Жители Самарской области присоединились к акции "Окна Победы"
Жители Самарской области присоединились к акции "Окна Победы"
Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
11 мая состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре, как и по всей стране, проходит шествие Бессмертного полка онлайн

9 мая 2025 12:19
72
В Самаре, как и по всей стране, проходит шествие Бессмертного полка онлайн

9 мая 2025 года в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на медиа и телеэкранах страны вновь состоится шествие Бессмертного полка онлайн, в котором примут участие десятки и сотни тысяч детей, внуков и правнуков Победителей, приславших фотографии героев своей семьи - своих родных ветеранов, чтобы почтить память тех, кто не жалел жизни ради нашего будущего, ради нашей Родины, ради России.

Трансляция Бессмертного полка онлайн с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, распределенные по федеральным округам – по месту жительства потомков Победителей, приславших фото своих ветеранов для участия в онлайн-шествии, будет транслироваться на телеканалах 9 мая 2025 года, пишет Самара-КП. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
9 мая 2025  10:58
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
125
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2025  08:00
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
291
В Самаре временно изменится маршрут 70-го автобуса
8 мая 2025  11:06
В Самаре временно изменится маршрут 70-го автобуса
433
самарцы зажгли более 10 тысяч свечей на площади авиаконструктора Ильюшина
8 мая 2025  10:42
Самарцы зажгли более 10 тысяч свечей на площади авиаконструктора Ильюшина
413
Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.
7 мая 2025  19:39
В губернии состоялся первый выпуск «Школы героев»
543
Весь список