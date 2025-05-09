В Самаре, как и по всей стране, проходит шествие Бессмертного полка онлайн

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9 мая 2025 года в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на медиа и телеэкранах страны вновь состоится шествие Бессмертного полка онлайн, в котором примут участие десятки и сотни тысяч детей, внуков и правнуков Победителей, приславших фотографии героев своей семьи - своих родных ветеранов, чтобы почтить память тех, кто не жалел жизни ради нашего будущего, ради нашей Родины, ради России.

Трансляция Бессмертного полка онлайн с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, распределенные по федеральным округам – по месту жительства потомков Победителей, приславших фото своих ветеранов для участия в онлайн-шествии, будет транслироваться на телеканалах 9 мая 2025 года, пишет Самара-КП.