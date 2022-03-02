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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре к очной форме занятий возвращаются учреждения дополнительного образования и спорта

2 марта 2022 15:58
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Возобновится проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

В Самаре к очной форме занятий возвращаются учреждения дополнительного образования и спорта, творческие кружки и секции. 
 
Возобновится проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. 
 
При этом руководителям организаций дополнительного образования и спорта, а также муниципальных культурно-досуговых учреждений необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Требования утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16. 
 
В Самаре продолжается контроль соблюдения режима самоизоляции амбулаторными больными коронавирусной инфекцией, а также контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на общественном транспорте.

 

Фото:   администрация Самары

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