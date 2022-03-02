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В Самаре к очной форме занятий возвращаются учреждения дополнительного образования и спорта, творческие кружки и секции.



Возобновится проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий.



При этом руководителям организаций дополнительного образования и спорта, а также муниципальных культурно-досуговых учреждений необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Требования утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16.



В Самаре продолжается контроль соблюдения режима самоизоляции амбулаторными больными коронавирусной инфекцией, а также контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на общественном транспорте.

Фото: администрация Самары