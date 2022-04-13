В Самаре исчерпали запасы отечественных овощей

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В Министерстве промышленности и торговли Самарской области заявили о том, что в 63 регионе исчерпали запасы отечественных овощей. Увеличение стоимости капусты, лука, моркови и картофеля объяснили рядом объективных причин, озвучил которые министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

«Рост цен на овощи обусловлен сезонными факторами и связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и увеличением объемов поставок в торговую сеть импортной продукции по более высоким ценам», - пояснил глава профильного ведомства.

Чтобы нормализировать цены и исключить подобного скачка стоимости «борщевого набора» власти решили продолжать заниматься развитием ярмарочной торговли, пишет ГТРК Самара.

В Самарской области, между тем, закончился ажиотаж на основные продукты питания. Граждане перестали в больших объёмах скупать соль, сахар, муку и ещё целый ряд товаров длительного хранения.