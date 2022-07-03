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В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде

3 июля 2022 14:58
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Особое внимание уделялось отдыхающим с детьми.

Инспекторы ГИМС обращают внимание жителей, что еще недостаточно прогретая вода в Волге может привести к тяжелым последствиям для здоровья, поэтому заходить в нее сейчас опасно.

Начальником отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Натальей Нестеровой проведено профилактическое мероприятие, направленное на доведение гражданам информации о том, какие опасности таит река Волга и как безопасно проводить отдых у воды.

Особое внимание уделялось отдыхающим с детьми. Представители МЧС России призывают жителей города проявлять сознательность и не допускать случаев оставления детей у воды без присмотра.

Большинство людей гибнет на водоемах либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных местах. Частыми причинами несчастных случаев на воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение.

«Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу водоемов», - отметила Наталья Нестерова.

В настоящее время муниципалитеты имеют все полномочия привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах, где установлены запрещающие знаки. Представители администрации района могут составить протокол и отправить на рассмотрение в административную комиссию, после чего нарушителям может быть выписан штраф, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия

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