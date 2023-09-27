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В Самаре и Тольятти прошел марафон #ДавайВступай
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В Самаре и Тольятти прошел марафон #ДавайВступай

27 сентября 2023 14:31
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Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству.

В Самаре и Тольятти под эгидой ФМБА России прошли мероприятия в рамках Всероссийского марафона #ДавайВступай. Он стартовал 4 сентября во всех регионах страны и завершится 10 ноября на площадке Международной выставки-форума «Россия». Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству.

Амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, каждый день пробегает 42-километровый мономарафон в поддержку донорского движения. По итогу общая дистанция забега составит рекордные 3.040 км за 2,5 месяца непрерывного марафона.

В 63 регионе забеги состоялись при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. К амбассадору присоединились поклонники здорового и активного образа жизни.

Сегодня все желающие смогут вступить в Федеральный регистр, а также стать донорами крови. В настоящее время в Федеральном регистре содержатся данные о почти 205 тысячах доноров костного мозга. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 – дети. Ближайшая цель – 500 тысяч человек. Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам, что особенно важно в условиях санкционных ограничений.

 

Фото:    минспорта СО

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