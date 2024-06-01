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В Самаре и Тольятти 1 июня прошел Зеленый Марафон

1 июня 2024 18:44
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В этом году в Самаре число его участников достигло 6700 человек. В Тольятти на старт вышли более 1,9 тысяч человек. 

В Самаре 1 июня прошел Зеленый Марафон. Забег на набережной Волги состоялся уже в 11 раз. В этом году число его участников достигло 6700 человек, пишет 63.ru.

"В этом году Самарская область — один из немногих регионов, где марафон проходит одновременно в двух городах — Самаре и Тольятти. Присоединяются и профессионалы, и любители, бегают целыми семьями, — рассказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер, — Важной частью Зелёного Марафона всегда была и остаётся благотворительность. Совместно с фондом «Вклад в будущее» мы проводим акцию, чтобы помочь детям с особенностями ментального развития и опытом сиротства подготовиться к школе. Любой желающий может сделать вклад, чтобы покрыть расходы на индивидуальные занятия для детей. Квалифицированные педагоги помогут дошколятам освоить, казалось бы, простые вещи: научиться сидеть за партой, поднимать руку, когда нужно что-то спросить, общаться с учителями и сверстниками".

Традиционно самой массовой дистанцией забега стала трасса на 4,2 километра. Эта символичная десятая часть марафона — расстояние, которое обычно по силам даже начинающему бегуну.

По изначальной идее Зеленого Марафона, каждый забег включает трассы, рассчитанные на любой возраст и уровень подготовки. Так, на набережной организовали дистанцию для детей, инклюзивный старт и даже ползунковые забеги для малышей.

"Беговое движение за последние годы заметно развилось. Становится модным быть крепким, здоровым, социально активным, и для этого появляется спортивная и культурная инфраструктура, условия для того, чтобы мы проводили больше беговых марафонов", — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Опытные атлеты зарегистрировались на самую большую трассу — 10 километров.

Победителем забега на 10 км среди мужчин стал Александр Хальзов. Лучшая на этой же дистанции среди женщин — Татьяна Максимова.

В Тольятти на старт вышли более 1,9 тысяч человек. Это и профессиональные спортсмены, и любители бега,  те, кто просто ведет здоровый образ жизни, а также корпоративные команды предприятий и организаций города, пишет gazeta-ps.ru.

Всего Зеленый Марафон поддержали 60 городов страны. 

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара Тольятти

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