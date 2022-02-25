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В Самаре хотят создать официальный "блошиный" рынок в качестве альтернативы "лоточникам". Об этом стало известно на заседании городской думы.

Также в Самаре увеличивается число муниципальных ярмарок. На них не менее 10% предназначается для пенсионеров, однако не все осведомлены в этом вопросе. На заседании предложили увеличивать квоты и распространять информацию об этом.

Кроме того, депутаты поддержали увеличение штрафов для торговцев, которые организовали точки продаж в неустановленных местах. Так для физических лиц сумма штрафа составит до 4,5 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц - до 15 и 22,5 тысяч соответственно.

Ранее стало известно, что Самарская Губернская Дума пересмотрит региональные требования к организации рынков. Законопроект отправили на обсуждение в комитет по промышленности. В то же время, стихийная торговля на улицах городов области продолжается. Хотя борьба с ней идёт и таких мест становится меньше, пишет ГТРК Самара.