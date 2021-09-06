В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»

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9 сентября в выставочном зале Центрального государственного архива Самарской области состоится открытие выставки «День города: история и традиции», посвященной 435-летней годовщине основания Самары и истории празднования этого знаменательного события.

В 1875 году Пётр Владимирович Алабин впервые задумался о широком городском праздновании в честь юбилейной даты: на следующий год приходился 25-летний юбилей основания Самарской губернии и, соответственно, день рождения Самары как губернской столицы. Он кропотливо собрал материалы по истории города и опубликовал целую книгу – «Двадцатипятилетние Самары, как губернского города». Торжества состоялись 1 января 1876 г. и сопровождались крестным ходом и торжественным молебном в городской думе.

В 1886 г. с большим размахом было отпраздновано 300-летие со дня основания города. В августе состоялись торжества, в которых принимал участие практически каждый житель Самары.

Через 100 лет уже Куйбышев отметил свое 400-летие. К юбилею было отреставрировано множество исторических зданий и построено несколько инфраструктурных объектов. В городе также появился памятник, навсегда ставший одним из его символов, – «Ладья» на четвёртой очереди самарской набережной.

Преображение Самары и области, появление новых культурно-общественных пространств – вопросы, которые сегодня решаются при участии жителей. Только в 2020 году было обустроено 157 общественных пространств и 323 дворовые территории, благодаря активному участию жителей региона в проекте «Формирование комфортной городской среды».

В этом году голосование по выбору объектов благоустройства общественных пространств впервые проводилось по всей стране на единой онлайн-платформе. От Самарской области в нем приняло участие более 366 тысяч жителей. В Приволжском федеральном округе это второй результат по активности граждан. Именно общественные инициативы и запросы жителей региона становятся отправной точкой для формирования карты культурно-общественных пространств, подлежащих реконструкции и развитию. Самарская область стала родоначальником уникального опыта синергии национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Культура», уникальность которого отметил губернатор Дмитрий Азаров в декабре прошлого года на заседании регионального Совета по культуре и искусству. В сложный пандемийный 2020 год огромную работу по формированию социального самочувствия провели самарские деятели культуры и искусства. Они «оживляли» общественные пространства, как старые, так и обновленные по нацпроекту «Жилье и городская среда», превратив их при помощи национальных проектов и губернаторского проекта «Культурное сердце России» из мест для прогулок и отдыха в особые пространства, наполненные культурными кодами. В настоящее время этот опыт активно тиражируется в других субъектах Российской Федерации.

Познакомиться с документами, рассказывающими о службе Петра Владимировича Алабина на благо Самары, а также с первым изданием его книги, посвященной истории города; увидеть копии уникальных документов XVI века о строительстве крепости Самара, познакомиться с планами торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 400-летия Самары; взглянуть на уникальные фотографии, отражающие этапы строительства стелы «Ладья» – это и многое другое ждет посетителей выставки «День города: история и традиции».

Выставка будет работать с 9 сентября по 8 октября 2021 года.