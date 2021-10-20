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В Самаре экипаж ППСП помог доставить в больницу мужчину с инсультом

20 октября 2021 13:46
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В Самаре экипаж ППСП помог оперативно доставить в больницу мужчину с признаками инсульта

В адрес начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступила благодарность от жительницы Самарской области. В ней автор выразила признательность сотрудникам патрульно-постовой службы самарской полиции за проявленные оперативность, сострадание и профессионализм в экстренной ситуации.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции, в составе младшего лейтенанта полиции Александра Воробьева и сержантов полиции Владислава Медведева и Алексея Попова, нес службу в Железнодорожном районе г. Самары. Около 23:00 час. возле одного из многоквартирных домов на ул. Дачной внимание инспекторов привлекло скопление людей. Подъехав ближе, полицейские увидели лежащего на земле человека. Несмотря на то, что он отвечал на вопросы полицейских, его поведение вызывало опасения: не мог встать на ноги, речь была замедленной. Зная первичные признаки инсульта, патрульные первым делом попросили мужчину улыбнуться, что тот сделать не смог.
«Оценив ситуацию, сотрудники полиции сообщили о произошедшем в дежурную часть и в ближайшее медучреждение. После чего, не теряя времени, аккуратно переместили пострадавшего в служебный автомобиль и оперативно доставили в больницу. По дороге полицейские контролировали состояние мужчины», - рассказывает и.о. заместителя командира 5 мобильного взвода полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре Максим Кузин.
Передав мужчину медикам, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.
Врачи диагностировали у мужчины инсульт и поблагодарили полицейских за чуткость, ведь каждая минута промедления в таких ситуациях может стоить жизни.
По словам врача-невролога ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А.Семашко» Артема Бондаренко: «Правильность и своевременность действий сотрудников полиции необходимо отметить. Ранние признаки ишемического инсульта включают в себя асимметрию лица, нарушение речи, слабость в одной из частей тела. При подобных симптомах, действительно, пострадавшего необходимо срочно доставить в медицинское учреждение».
«Выражаю слова глубокой благодарности и признательности сотрудникам за оказанную моему мужу помощь, - подчеркнула в своем обращении супруга пострадавшего. - Спасибо Вашим сотрудникам!».

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